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    Украина запускает кампанию к столетию революции 1917-1921 годов

    (обновлено: )9303
    Глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович отметил, что в рамках информационной кампании запланированы ряд торжественных мероприятий по всей стране.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти начинает информационную кампанию к столетию событий украинской революции 1917-1921 годов, сообщил глава ведомства Владимир Вятрович.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    Историки называют украинской революцией 1917 —1921 годов события на территории нынешней Украины, которые являлись частью революции 1917 года в России и гражданской войны. Президент Украины Петр Порошенко в январе поручил государственным органам провести мероприятия по празднованию 100-летней годовщины украинской революции.

    "В 1917 году началась украинская революция, которая положила начало украинской государственности в двадцатом веке. Это чрезвычайно важно, поскольку именно с этих событий мы берём отсчёт украинской государственности, правопреемником которой мы можем называть современное государство… К сожалению, мы можем говорить об украинской столетней войне за правду, за свободу", — сказал Вятрович на пресс-конференции в понедельник.

    Он отметил, что в период 1917-1921 годов были созданы парламент, правительство дипломатия, академия наук и другие институты.

    В рамках мероприятий к столетию этих событий планируется размещение тематической социальной рекламы в регионах страны, изготовление настольной детской игры. Кроме того планируется запись аудиоальбома с песнями "Украинской революции" и разработка сайта, посвящённого тем событиям.

    Ранее Вятрович заявил, что власти приняли решение не сносить Арку Дружбы народов в Киеве.

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