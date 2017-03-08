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    В мире отмечают Международный женский день

    (обновлено: )16820
    Используя Международный женский день, ООН пытается привлечь внимание общественности, правительств и бизнеса всего мира к наиболее острым проблемам современных женщин.
    Подготовка к 8 марта в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Международный женский день (или Международный день борьбы за права женщин и международный мир ООН) отмечается 8 марта.

    Своими корнями праздник уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские женщины, выступавшие за "свободу, равенство и братство", организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права.

    Подготовка к 8 марта в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный женский день. Справка

    Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать этот день в последнее воскресенье месяца вплоть до 1913 года.

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    Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса и права занимать государственные должности они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку и прекращения дискриминации на рабочем месте.

    В Советском Союзе день 8 марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим.

    После распада Советского Союза день 8 марта отмечается также в Украине, России, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане.

    Используя Международный женский день, ООН пытается привлечь внимание общественности, правительств и бизнеса всего мира к наиболее острым проблемам современных женщин. Начиная с 2000 года, ежегодно в этот день под эгидой ООН проводятся мероприятия, обозначенные определенной темой.

    Тема Дня в 2017 году: "Женщины и перемены на рынке труда: "Планета 50-50".

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    Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти предлагает декоммунизировать 9 Мая и 8 Марта

    Редакция РИА Новости Украина искренне поздравляет всех наших читательниц с праздником весны, с днем, который никто и никогда не отнимет – с 8 Марта, дорогие и любимые женщины!

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