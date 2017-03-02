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    Радиостанцию в Одессе оштрафовали за несоблюдение языковых квот

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    Языковая зачистка. Табу на русский (55)

    (обновлено: )5601
    В Нацсовете сообщили, что "Радио Глас" в Одессе оштрафовано на 43 200 гривен за несоблюдение квоты по ведению передач на государственном языке.
    Радиостанция. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания оштрафовал более чем на 1,5 тысячи долларов радиостанцию "Радио Глас" в Одессе за несоблюдение квоты на ведение программ на украинском языке, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На заседании 2 марта Национальный совет рассмотрел результаты внеплановой проверки ЗАО "Акционерная радиотелевизионная компания "Глас" (позывные "Радио Глас"), город Одесса, и применила к компании санкцию "взыскание штрафа" в размере 43 200 гривен (более 1,5 тысячи долларов) за несоблюдение квоты по ведению передач на государственном языке", — говорится в сообщении.

    По данным регулятора, штраф в размере 5% от размера лицензионного сбора радио должно оплатить в тридцатидневный срок со дня получения решения.

    В ноябре 2016 года вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

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