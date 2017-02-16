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    Митинг против продления лицензии "Радио Вести" в Киеве

    (обновлено: )15905
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Митинг против "Радио Вести " в Киеве

    Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг проведет заседание, где будет рассматриваться заявление о продлении срока действия лицензии "Радио Вести", вещающего на частоте 104,6 МГц в Киеве.

    СМИ. Архивное фото
    MSC/Mueller
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    Срок действия лицензии заканчивается 25 февраля, и холдинг "Вести Украина" уже второй месяц бьет тревогу в связи с затягиванием Нацсоветом рассмотрения этого вопроса.

    Напомним, что у киевского "Радио Вести" есть четыре предупреждения, у харьковского — одно предупреждение и штраф. 

    Однако в самом медиахолдинге "Вести Украина" заявляют о давлении. Так председатель совета директоров медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко в интервью изданию "Вести" заявила о непорядочности членов Нацсовета. По ее мнению, у Нацсовета нет законных оснований отказать "Радио Вести" в продлении лицензии на вещание в Киеве.

    Тем временем у Киеве прошла акция против продления лицензии "Радио Вести".

    Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции. 

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