Митинг против продления лицензии "Радио Вести" в Киеве

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг проведет заседание, где будет рассматриваться заявление о продлении срока действия лицензии "Радио Вести", вещающего на частоте 104,6 МГц в Киеве.

Срок действия лицензии заканчивается 25 февраля, и холдинг "Вести Украина" уже второй месяц бьет тревогу в связи с затягиванием Нацсоветом рассмотрения этого вопроса.

Напомним, что у киевского "Радио Вести" есть четыре предупреждения, у харьковского — одно предупреждение и штраф.

Однако в самом медиахолдинге "Вести Украина" заявляют о давлении. Так председатель совета директоров медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко в интервью изданию "Вести" заявила о непорядочности членов Нацсовета. По ее мнению, у Нацсовета нет законных оснований отказать "Радио Вести" в продлении лицензии на вещание в Киеве.

Тем временем у Киеве прошла акция против продления лицензии "Радио Вести".

Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции.