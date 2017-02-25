Фильм Пола Верховена "Она" получил кинопремию "Сезар"

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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Триллер режиссера Пола Верховена "Она" (Elle) получил в ночь на субботу кинопремию "Сезар" за лучший фильм.

В центре сюжета — женщина Мишель, которая за неделю до Рождества приходит в себя на полу в своей квартире после изнасилования. Но она не заявляет в полицию о случившемся, а продолжает жить обычной жизнью до тех пор, пока преступник не связывается с ней…

Британский фильм "Я, Дэниэл Блейк" (I, Daniel Blake), снятый Кеном Лоучем, получил награду в номинации "Лучший зарубежный фильм". В мае 2016 года эта кинолента получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Картина "Это всего лишь конец света" (Juste la fin du monde), минувшим летом получившая Гран-при фестиваля в Каннах, принесла своему режиссеру Ксавье Долану статуэтку "Сезар" в номинации "Лучший режиссер". Также он удостоен награды и в номинации "Лучший монтаж".

Актер Гаспар Ульель, снявшийся у Долана, получил награду за "Лучшую мужскую роль". А Джеймс Тьерре, сыгравший в фильме "Шоколад" (Chocolat, режиссер Рошди Зема), был отмечен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Как и предполагали критики, награда в номинации "Лучшая актриса" досталась Изабель Юппер за роль в кинокартине "Она". Эта роль в начале года уже принесла Юппер голливудский "Золотой глобус". Статуэтку за "Лучшую женскую роль второго плана" получила Дебора Люкумуэна, сыгравшая в фильме "Божественные" (Divines, режиссер Уда Беньямина).

Обладателем "Почетного Сезара" стал "наиболее харизматичный актер своего поколения" по мнению Французской академии кинематографических искусств и техники (Acadеmie des arts et techniques du cinеma) — Джордж Клуни.

Наибольшее число номинаций на премию — одиннадцать — было у фильмов "Она" и картины "Франц" (Frantz) Франсуа Озона. За ними следом по числу номинаций идет "В тихом омуте" (Ma Loute) Брюно Дюмона (девять), не получивший ни одной награды. Замыкает пьедестал номинантов "Иллюзия любви" (Mal de pierres) Николя Гарсии с восемью номинациями, также оставшаяся без статуэток.

Ведущим вечера был французский актер Жером Коммандер, а вот председателя для церемонии не нашлось — после отказа режиссера Романа Полански, Французская академия решила не искать ему замену. Полански отказался председательствовать на торжестве из-за протестов, вспыхнувших после объявления его кандидатуры. Они были связаны со скандалом с обвинениями Полански в изнасиловании несовершеннолетней.

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Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4 тысяч человек.

Обычно торжественная церемония вручения наград проходит в столичном театре "Шатле", но из-за ремонтных работ в этом году место вручения наград было изменено — праздник проходил в концертном зале Плейель.