Билеты на Гранд Финал Евровидения-2017 снова поступят в продажу

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В ближайшее время в продажу должна поступить партия свободных билетов на Гранд Финал Евровидения-2017, которые сможет приобрести каждый желающий, сообщил официальный билетный агент конкурса Concert.ua.

"Относительно билетов на Гранд Финал. Сейчас обрабатываются квоты и заявки на билеты от делегаций, спонсоров, посольств стран-участниц и партнеров конкурса. После этого будет определен остаток билетов. Информация об этом будет опубликована на сайтах Concert.ua, eurovision.tv и в сообществах Concert.ua и EurovisionSongContest", — говорится в сообщении агента.

Кроме того, Concert.ua опубликовала график поступления партий билетов на остальные события песенного конкурса, который в этом году состоится в Киеве:



· Дневной Финал (13.05, 14:00) – 21 февраля, 13:00



· Финал (ТВ) (12.05, 22:00) – 21 февраля, 13:00



· Второй Полуфинал (Вживую) (11.05, 22:00) – 23 февраля, 13:00



· Дневной Второй Полуфинал (11.05, 16:00) – 23 февраля, 13:00



· Первый Полуфинал (Вживую) (09.05, 22:00) – 23 февраля, 13:00



· Дневной Первый Полуфинал (09.05, 16:00) – 23 февраля, 13:30



· Первый Полуфинал (ТВ) (08.05, 22:00) – 27 февраля, 13:00



· Второй Полуфинал (ТВ) (10.05, 22:00) – 27 февраля, 13:30

При этом в компании особо подчеркнули, что Concert.ua — единственный официальный билетный оператор Евровидения-2017. И только с официального сайта или в кассах агента можно приобрести гарантированно настоящие, а не поддельные билеты.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.