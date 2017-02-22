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    Билеты на Гранд Финал Евровидения-2017 снова поступят в продажу

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (425)

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    Как отмечается, обрабатываются квоты и заявки на билеты от делегаций, спонсоров, посольств стран-участниц и партнеров конкурса. После этого будет определен остаток билетов.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В ближайшее время в продажу должна поступить партия свободных билетов на Гранд Финал Евровидения-2017, которые сможет приобрести каждый желающий, сообщил официальный билетный агент конкурса Concert.ua.

    "Относительно билетов на Гранд Финал. Сейчас обрабатываются квоты и заявки на билеты от делегаций, спонсоров, посольств стран-участниц и партнеров конкурса. После этого будет определен остаток билетов. Информация об этом будет опубликована на сайтах Concert.ua, eurovision.tv и в сообществах Concert.ua и EurovisionSongContest", — говорится в сообщении агента.

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    Кроме того, Concert.ua опубликовала график поступления партий билетов на остальные события песенного конкурса, который в этом году состоится в Киеве:

    · Дневной Финал (13.05, 14:00) – 21 февраля, 13:00

    · Финал (ТВ) (12.05, 22:00) – 21 февраля, 13:00

    · Второй Полуфинал (Вживую) (11.05, 22:00) – 23 февраля, 13:00

    · Дневной Второй Полуфинал (11.05, 16:00) – 23 февраля, 13:00

    · Первый Полуфинал (Вживую) (09.05, 22:00) – 23 февраля, 13:00

    · Дневной Первый Полуфинал (09.05, 16:00) – 23 февраля, 13:30

    · Первый Полуфинал (ТВ) (08.05, 22:00) – 27 февраля, 13:00

    · Второй Полуфинал (ТВ) (10.05, 22:00) – 27 февраля, 13:30

    При этом в компании особо подчеркнули, что Concert.ua — единственный официальный билетный оператор Евровидения-2017. И только с официального сайта или в кассах агента можно приобрести гарантированно настоящие, а не поддельные билеты.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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