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    Новая партия билетов на Евровидение поступит в продажу во вторник

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (422)

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    На сайте официального распространителя билетов на Евровидение размещен полный график поступления билетов в продажу. Всего планируется продать 70 тысяч билетов на девять событий конкурса.
    Билеты на Евровидение в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во вторник поступит в продажу очередная партия билетов на заключительный этап международного песенного конкурса Евровидение-2017, сообщается на сайте официального распространителя "concert.ua".

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    Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве поступили в продажу 14 февраля, их стоимость составляет от 8 до 500 евро. За первые три дня организаторы продали более 9 тысяч билетов. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции. Первая партия на заключительную часть конкурса уже продана.

    "Заключительные партии билетов поступят в продажу по такому графику: дневной финал (13 мая 14.00) – 21 февраля, 13.00. Финал (ТВ) (12 мая 22.00) – 21 февраля, 13.00", — говорится в сообщении.

    На вторые полуфиналы билеты поступят в продажу 23 и 27 февраля в 13.00.

    Вместе с тем в сообщении говорится, что сейчас обрабатываются квоты и заявки на билеты от делегаций, спонсоров, посольств стран-участниц, медиа и других партнеров конкурса. После этого будет определен остаток билетов.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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