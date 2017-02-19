Евровидение-2017: первая партия билетов "улетела"

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Большинство украинцев, желающих купить пропуск на Евровидение-2017, не смогли этого сделать.

Еще 14 февраля торжественно запустили продажу билетов. Первые два приобрела Руслана Лыжичко.

Виртуальные очереди были огромные. При заходе на сайт на мониторе компьютера появлялось сообщение о месте в очереди. Кто-то был шеститысячным по счету, а кому-то повезло еще меньше — перед некоторыми было более десять тысяч человек.

Около двух тысяч билетов раскупили за 15 минут, всем остальным, находящимся в очереди, об этом не сообщили. В итоге люди еще часами надеялись дождаться своей возможности купить заветный билет. В соцсетях пользователи писали, что даже в СССР в очереди за колбасой продавщица говорила "колбаса закончилась", и очередь расходилась.

Всего, по данным НТКУ, на девять концертов Евровидения-2017 (финал, два полуфинала и шесть репетиций) будет продано около 70 тысяч билетов. Их стоимость варьируется от 8 до 500 евро, то есть от 228 до 15 тысяч гривен.

Почему сложилась такая ситуация вокруг продажи билетов на песенный конкурс, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Сколько всего билетов продается на одно конкретное мероприятие?

— На каждое шоу доступно порядка 7500 билетов. Нужно понимать, что это общая вместительность зала, включая фан-зону. Важно учитывать, что значительное количество билетов поступает для команд-участников, для официальных делегаций, для европейского вещательной компании. Поэтому в продажу билетов поступит несколько меньше.

Насколько меньше?

— Приблизительно меньше на треть. Говорю приблизительные цифры, потому что договором между продавцом, НТКУ и соглашением с вещательной компанией предусмотрены так называемые квоты. Делегации, вещательная компания, спонсоры имеют право выкупить, а часть билетов они имеют право получить бесплатно. И вопрос заключается в том, что эти максимальные квоты сейчас закреплены за ними, они недоступны для продажи. Как только все официальные лица, связанные с мероприятием, подтвердят свои квоты, они либо заберут этот максимум, либо возьмут чуть меньше. И тогда остатки билетов снова вернутся в продажу.

Что касается перекупщиков: что-то делается для борьбы с ними?

— Продавцами билетов, организаторами мероприятий установлены определенные лимиты. Например, каждый может купить не более четырех билетов. Система не может проверить намерения покупки билетов. Организатор мероприятий главный, европейская вещательная компания, не устанавливала правил. Но, например, некоторые компании четко требуют внесения имени покупателя для последующей идентификацией. Это не является проблемой с точки зрения системы — установить ограничения подобного рода. Но оно не установлено правообладателем билетов, ключевым организатором. Я бы не рекомендовал покупать на вторичном рынке, потому что гарантии того что с этим билетом зритель попадет на событие, нет. Нужно сказать, что билеты закончились на гранд-финал, первая партия, но они не закончились в принципе. 70 тысяч билетов, а продано несколько более 10 тысяч на вчерашний вечер. Поэтому билеты еще есть.

Билеты на гранд-финал уже не будут продаваться?

— Они еще не все проданы. Около 7500 доступно мест для размещения зрителей в зале на один концерт. Две тысячи уже распродано. Остальное является резервом для разного рода организаций, которые имеют право их выкупить.

Если они их не выкупят, то могут появиться в продаже?

— Да. Весь остаток, конечно. Есть те билеты, которые не будут выкуплены, они поступят в продажу, мы об этом сообщим дополнительно.

Часть билетов на гранд-финал тоже зарезервирована под партнеров?

— Часть билетов зарезервирована.

А что касается очереди?

— Это софт, который позволяет удерживать излишний трафик перед сайтом, перед входом на конкретную страницу. Без какого-либо хаоса, в обычном потоке посетители заходят и попадают просто в виртуальную очередь, как если вы в визовом центре за визой приходите, нажимаете кнопку, получаете талончик. В один момент я фиксировал цифру 11 тысяч человек, которые зашли одновременно на сайт. Если бы такое количество людей просто зашло на веб-сайт, пускай он имеет кучу серверов, распределены нагрузки и т.д., то даже при этом всем представьте 12 тысяч человек на одной схеме события. Места бы просто растворились и не попадали в одну корзину, то есть управление схемой зала было бы затруднено самими людьми. Поэтому эта очередь призвана выделить часть излишнего трафика и удерживать его, постепенно подавать его на сайт. Чего эта очередь не может — она не понимает, сколько билетов осталось, это не ее функция.

Эта очередь общая на все мероприятия или только на Евровидение?

— Только на Евровидение.

Ранее исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.