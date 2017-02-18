наверх
18.02.201720:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Третий полуфинал нацотбора на Евровидение-2017. Онлайн-трансляция

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (416)

    (обновлено: )90
    В Украине стартовал третий полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Участники выступят в такой очередности: Пающие трусы, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey, Vivienne Mort.
    Канал "UA:Перший" в Youtube

    Ранее сообщалось, что большинство украинцев, которые хотели купить пропуск на Евровидение-2017, не смогли этого сделать, хотя желающих было невероятное количество. Продажу билетов запустили во вторник вечером, 2 000 билетов раскупили за 15 минут.

    Читайте также: "Валентинка" для Тимошенко и скандал вокруг Евровидения. Мнение эксперта

    Всего, по данным НТКУ, на 9 концертов Евровидения-2017 будет продано около 70 тысяч билетов. Их стоимость варьируется от 8 до 500 евро, то есть от 228 гривен до 15 тысяч.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Памятное шествие участников битвы за Дебальцево в Киеве
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Павел Климкин в Мюнхене
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений