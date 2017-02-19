В команду по подготовке Евровидения-2017 вошли новые специалисты

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Команда по подготовке международного песенного конкурса Евровидение-2017 пополнилась тремя новыми специалистами. Об этом сообщила пресс-служба телеканала "Первый национальный".

Ранее команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

"В команде, занимающейся подготовкой к песенному конкурсу Евровидение-2017, произошли некоторые изменения. В ее состав вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по безопасности Олег Западнюк", — сообщила пресс-служба канала. В сообщении говорится, что эти кандидатуры уже согласованы с Европейским вещательным союзом.

Сайт телеканала сообщает, что Лариса Коваль работает в Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 2000 года. Она занималась организацией конкурсов Евровидение-2005, Детское Евровидение в 2009 и 2013 годах, футбольного чемпионата "Евро-2012" и национального отбора на Евровидение-2016. Ивент-менеджер Кирилл Воронин имеет более семи лет опыта работы в области планирования и организации мероприятий, в том числе по работе с государственными структурами. Директор по безопасности Олег Западнюк имеет 22 года опыта работы в правоохранительной системе, занимался организацией охраны безопасности во время проведения футбольных матчей разных турниров.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.