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    Евровидение-2017: определились все финалисты национального отбора

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (417)

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    В третьем отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: "Пающие трусы", O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Последними финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певец MELOVIN с композицией WONDER и группа O.Torvald c песней Time.

    скриншот с видео
    Голосование в третьем полуфинале национального отбора Евровидения-2017

    В третьем полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.

    Смотрите также: Новые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

    Напомним, ранее финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!", певцы TAYANNA с песней I Love You, ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

    Финал национального отбора конкурса Евровидение-2017 состоится 25 февраля.

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