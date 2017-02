Третий полуфинал национального отбора на Евровидение

Последними финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певец MELOVIN с композицией WONDER и группа O.Torvald c песней Time. В третьем отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: "Пающие трусы", O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.

В третьем полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.

Напомним, ранее финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!", певцы TAYANNA с песней I Love You, ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

Финал национального отбора конкурса Евровидение-2017 состоится 25 февраля.