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    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (419)

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    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Сергей Притула и Группа O.Torvald
    УНИАН
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Группа O.Torvald
    УНИАН
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Группа "Пающие трусы"
    УНИАН
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Анастасия Прудиус
    УНИАН
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Виталий Козловский
    УНИАН
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Константин Меладзе
    УНИАН
    Третий полуфинал национального отбора на Евровидение
    Джамала
    УНИАН

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    Сергей Притула и Группа O.Torvald

    Последними финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певец MELOVIN с композицией WONDER и группа O.Torvald c песней Time. В третьем отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: "Пающие трусы", O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.

    В третьем полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.

    Смотрите также: Новые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

    Напомним, ранее финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!", певцы TAYANNA с песней I Love You, ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

    Финал национального отбора конкурса Евровидение-2017 состоится 25 февраля.

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