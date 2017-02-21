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    Культура

    Организаторы Евровидения обсудили вопросы безопасности стран-участниц

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (424)

    (обновлено: )4101
    Правительственный портал сообщает, что в ходе совещания также обсудили подготовку и обустройство мест для проведения официальных мероприятий.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве, обсудили вопросы безопасности стран-участниц и фанатов мероприятия, сообщил во вторник правительственный портал.

    Руслана и Дмитрий Феликсов
    Дмитрий Феликсов/Facebook
    Евровидение-2017: первая партия билетов "улетела"

    По данным портала, в совещании под председательством вице-премьера Вячеслава Кириленко приняли участие в том числе представители Госкомтелерадио, Киевской городской государственной администрации и Службы безопасности Украины.

    "Участники совещания обсудили состояние выполнения плана мероприятий по подготовке и проведению международного песенного конкурса Евровидение, который в мае пройдет в Киеве. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности для официальных делегаций стран-участниц и фанатов Евровидения, а также охраны общественного порядка во время проведения песенного конкурса", — говорится в сообщении.

    Кроме того, во время совещания речь шла о подготовке и обустройстве мест для проведения официальных мероприятий. "Отдельно участники собрания затронули вопросы информационного обеспечения проведения песенного конкурса Евровидение-2017, — отмечается в сообщении.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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