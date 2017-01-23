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    Культура

    Скончался барабанщик немецкой рок-группы Can Яки Либецайт

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    Яки Либецайт скончался в возрасте 78 лет от пневмонии. Он также известен своим сотрудничеством в качестве приглашенного музыканта с Брайаном Ино и группами Depeche Mode и Eurythmics.
    Яки Либецайт
    wikipedia

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Барабанщик немецкой рок-группы Can, оказавшей значительное влияние на авангардную и экспериментальную музыку, Яки Либецайт скончался в возрасте 78 лет.

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    "С величайшей печалью мы вынуждены сообщить, что Яки скончался этим утром от внезапной пневмонии. Он ушел мирно, находясь в окружении своих близких. Нам будет очень его не хватать", — говорится в заявлении коллектива в Facebook.

    В составе Can, одной из самых влиятельных авангардных рок-групп в мире, Либецайт прославился за особенный, "метрономный", стиль игры. Члены коллектива называли его "получеловек-полумашина". Пик активности Can пришелся на 1971-1973 годы. Вышедшие тогда альбомы "Tago Mago" и "Ege Bamyasi" сформировали жанр краут-рок.

    Либецайт также известен своим сотрудничеством в качестве приглашенного музыканта с Брайаном Ино и группами Depeche Mode и Eurythmics.

    Ранее сообщалось, что американский актер Мигель Феррер, известный своими ролями в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Робокоп", скончался на 62-м году жизни от рака гортани.

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