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    Первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке, скончалась в США

    (обновлено: )12
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Старейшая в США самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы по имени Коло скончалась в США
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    "Коло тронула сердца нескольких поколений людей, которые приходили на нее посмотреть, заботились о ней", - заявили в зоопарке.
    REUTERS Grahm S. Jones
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    В декабре 2016 года сотни людей пришли в зоопарк в день рождения Коло
    REUTERS Grahm S. Jones
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Возраст более чем на 20 лет превышает среднюю продолжительность жизни горилл, содержащихся в неволе, которая составляет примерно 37,5 лет
    REUTERS Grahm S. Jones
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Коло в 2014 году
    REUTERS Grahm S. Jones
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Коло в 2006 году
    REUTERS Grahm S. Jones
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    REUTERS
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, скончалась в возрасте 60 лет
    REUTERS
    Старейшая в США самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне
    REUTERS
    Самка гориллы по имени Коло скончалась в США
    Коло родилась в зоопарке 22 декабря 1956 года.
    REUTERS
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Коло в 70-х года прошлого столетия
    REUTERS

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    "Коло тронула сердца нескольких поколений людей, которые приходили на нее посмотреть, заботились о ней", - заявили в зоопарке.

    Первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, скончалась в возрасте 60 лет в США. Старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне.

    "Коло тронула сердца нескольких поколений людей, которые приходили на нее посмотреть, заботились о ней", — заявили в зоопарке американского штата Огайо. 

    Смотрите также: Горилла сыграла на гитаре басиста Red Hot Chili Peppers

    Коло родилась в зоопарке 22 декабря 1956 года. В декабре 2016 года сотни людей пришли в зоопарк в день ее рождения. Ее возраст более чем на 20 лет превышает среднюю продолжительность жизни горилл, содержащихся в неволе, которая составляет примерно 37,5 лет.

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