Первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке, скончалась в США

Первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, скончалась в возрасте 60 лет в США. Старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне.

"Коло тронула сердца нескольких поколений людей, которые приходили на нее посмотреть, заботились о ней", — заявили в зоопарке американского штата Огайо.

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Коло родилась в зоопарке 22 декабря 1956 года. В декабре 2016 года сотни людей пришли в зоопарк в день ее рождения. Ее возраст более чем на 20 лет превышает среднюю продолжительность жизни горилл, содержащихся в неволе, которая составляет примерно 37,5 лет.