Последний астронавт, побывавший на Луне, скончался в США

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Юджин Сернан, последний из совершивших высадку на Луну астронавтов, скончался на 83 году жизни, сообщает НАСА.

Смотрите также: США простились с легендарным астронавтом Джоном Гленном

"Мы огорчены кончиной астронавта НАСА в отставке Юджина Сернана — последнего человека, ступавшего по Луне", — говорится в заявлении НАСА в микроблоге Twitter.

— NASA (@NASA) 16 de enero de 2017

​​Сернан побывал в космосе трижды: в 1966 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9А", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", и в 1972 году командовал миссией "Аполлона-17".

Программа пилотируемых космических полётов "Аполлон" была принята в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершилась в 1975 году. Всего по ней были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну.

Ранее сообщалось, что в США прошла церемония прощания с астронавтом Джоном Гленном, который скончался восьмого декабря на 96-м году жизни.