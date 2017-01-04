Астронавт НАСА Эппс станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Астронавт НАСА Джанетт Эппс станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС в мае 2018 года, сообщает РИА Новости.

"Эппс станет первым представителем афроамериканцев в составе экипажа космической станции в мае 2018 года", — сообщили в НАСА.

Она в качестве бортинженера войдет в 56/57 экипажи Международной космической станции. Для Эппс, которой к тому времени будет 48 лет, это будет первый космический полет.

До Эппс в марте 2018 года на орбиту отправится астронавт НАСА Эндрю Фьюстел. Он будет борт-инженером в составе 55 экипажа станции, а затем возглавит 56 экипаж МКС. На счету Фьюстела два космических полета в 2009 и в 2011 году, но все его космические миссии пока были краткосрочными.

"Каждый экипаж Космической станции привносит что-то новое, Дрю (Эндрю) и Джанетт могут предложить многое, МКС выиграет от их присутствия на борту", — заявил в связи с завершением отбора глава отдела Астронавтов космического центра НАСА имени Джонсона Крис Кэссиди.

Ранее сообщалось, что зонд НАСА New Horizons завершил передачу данных о Плутоне, полученных при сближении аппарата с планетой.