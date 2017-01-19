Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс получили награды People's Choice

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии People's Choice любимым артистом был назван Джастин Тимберлейк, любимой артисткой – Бритни Спирс, сообщает Газета.ru со ссылкой на People.

По результатам зрительского голосования любимой группой стала Fifth Harmony. Лучший прорыв, по оценке зрителей, сделал певец Найл Хоран.

Блейк Шелтон и Кэрри Андервуд признаны любимыми артистами в области кантри-музыки, а группа Little Big Town оказалась лучшей кантри-группой. Шелтон также выиграл в номинации "Любимый альбом".

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Спирс получила приз "Выбор народа" еще и как "Любимый поп-артист". В жанре хип-хоп премия досталась музыканту G-Eazy, в жанре R&B – певице Рианне.

Тимберлейк был удостоен еще одной награды: он одержал победу в номинации "Любимая песня" благодаря композиции "Can't Stop the Feeling".