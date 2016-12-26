Sony Music извинилась за сообщение о смерти Бритни Спирс

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Компания Sony Music извинилась за информацию о смерти американской певицы Бритни Спирс. Сообщение появилось на верифицированном аккаунте Twitter в результате взлома, заявили в компании.

"Twitter компании Sony Music Entertainment был взломан. Работа исправлена. Sony Music приносит извинения Бритни Спирс и ее фанатам за любого рода замешательства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Газета Independent ранее сообщила о размещенном в социальных сетях компании сообщении о смерти певицы Бритни Спирс. Однако вскоре эта запись была удалена. "Покойся с миром Бритни Спирс", — процитировала газета пост Sony Music. В настоящее время записи нет в официальном аккаунте звукозаписывающей компании.

Следом за Sony Music аналогичный пост на своей странице в Twitter разместил американский музыкант, нобелевский лауреат Боб Дилан. В настоящее время запись отсутствует и в его микроблоге.

Напомним, известный певец Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.