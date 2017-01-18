Путину присудили премию имени Уго Чавеса

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Премия имени Уго Чавеса была присуждена главе России Владимиру Путину, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Первая премия мира имени Уго Чавеса присуждается Владимиру Путину, мне об этом сообщил квалификационный комитет премии, я считаю Путина великим лидером (в борьбе за дело) мира", — заявил Мадуро в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов в Каракасе, транслировавшийся по государственному телевидению.

Премия мира имени Уго Чавеса была учреждена Мадуро в октябре 2016 года.

По его словам, награда будет вручаться за мир и суверенитет народов. Уже тогда венесуэльский лидер объявил, что считает Путина достойным кандидатом на эту премию.

Премия представляет собой статуэтку Уго Чавеса, которая была создана русским художником.