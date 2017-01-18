наверх
18.01.201723:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путину присудили премию имени Уго Чавеса

    (обновлено: )1410
    Премия мира имени Уго Чавеса была учреждена Николасом Мадуро в октябре 2016 года. По его словам, награда будет вручаться за мир и суверенитет народов. Уже тогда венесуэльский лидер объявил, что считает Путина достойным кандидатом на эту премию.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Премия имени Уго Чавеса была присуждена главе России Владимиру Путину, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Владимир Путин об американском Майдане. Видео
    Канал на Youtube RT (на русском)
    Путин о подготовке "Майдана" в США

    "Первая премия мира имени Уго Чавеса присуждается Владимиру Путину, мне об этом сообщил квалификационный комитет премии, я считаю Путина великим лидером (в борьбе за дело) мира", — заявил Мадуро в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов в Каракасе, транслировавшийся по государственному телевидению.

    Премия мира имени Уго Чавеса была учреждена Мадуро в октябре 2016 года.

    По его словам, награда будет вручаться за мир и суверенитет народов. Уже тогда венесуэльский лидер объявил, что считает Путина достойным кандидатом на эту премию.

    Премия представляет собой статуэтку Уго Чавеса, которая была создана русским художником.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
    Заключительная пресс-конференция Барака Обамы
    Смена власти в США
    Гривна
    Экономика Украины. Падение гривны