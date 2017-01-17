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    Культура

    Дом-музей писательницы Марко Вовчок открылся после ремонта в Нальчике

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    Гендиректор Национального музея Кабардино-Балкарии Феликс Наков отметил, что работа музея Марко Вовчок связывает воедино Россию и Украину, сохраняя культурное наследие двух стран.
    Музей и памятник Марко Вовчок в Нальчике. Архивное фото
    "Герои Украины"

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Единственный в России мемориальный дом-музей украинской писательницы Марко Вовчок (Марии Вилинской), где она провела последние годы жизни, открыт после ремонта для посетителей в Нальчике, сообщает во вторник министерство культуры Кабардино-Балкарии.

    Усадьбу, признанную архитектурным памятником, построил в Нальчике муж Марко Вовчок Михаил Лобач-Жученко в 1905 году; здесь же и похоронена писательница (1833-1907 гг.). Экспозиция включает личные вещи, книги, принадлежавшие писательнице, документы и фотографии, отражающие ее литературные связи с Писаревым, Тургеневым, Шевченко, Чернышевским, Гюго, Дюма. Последний раз ремонт в музее проводился в 2011 году.

    сайт министерства культуры Кабардино-Балкарии
    Открытие дома-музея писательницы Марко Вовчок в Нальчике

    "В усадьбе удалось поменять водопровод, восстановить отопление, а в мемориальной комнате привести в порядок стены и заменить пол. В результате проведенной исследовательской работы также удалось воссоздать часть территории в виде небольшого фруктового сада, о котором мечтала писательница", — говорится в сообщении.

    Помощь в ремонте сотрудникам музея оказали руководители нескольких организаций и предприятий Нальчика.

    Гендиректор Национального музея Кабардино-Балкарии Феликс Наков отметил, что работа музея Марко Вовчок связывает воедино Россию и Украину, сохраняя культурное наследие двух стран.

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