Дом-музей писательницы Марко Вовчок открылся после ремонта в Нальчике

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Единственный в России мемориальный дом-музей украинской писательницы Марко Вовчок (Марии Вилинской), где она провела последние годы жизни, открыт после ремонта для посетителей в Нальчике, сообщает во вторник министерство культуры Кабардино-Балкарии.

Усадьбу, признанную архитектурным памятником, построил в Нальчике муж Марко Вовчок Михаил Лобач-Жученко в 1905 году; здесь же и похоронена писательница (1833-1907 гг.). Экспозиция включает личные вещи, книги, принадлежавшие писательнице, документы и фотографии, отражающие ее литературные связи с Писаревым, Тургеневым, Шевченко, Чернышевским, Гюго, Дюма. Последний раз ремонт в музее проводился в 2011 году.

сайт министерства культуры Кабардино-Балкарии Открытие дома-музея писательницы Марко Вовчок в Нальчике

"В усадьбе удалось поменять водопровод, восстановить отопление, а в мемориальной комнате привести в порядок стены и заменить пол. В результате проведенной исследовательской работы также удалось воссоздать часть территории в виде небольшого фруктового сада, о котором мечтала писательница", — говорится в сообщении.

Помощь в ремонте сотрудникам музея оказали руководители нескольких организаций и предприятий Нальчика.

Гендиректор Национального музея Кабардино-Балкарии Феликс Наков отметил, что работа музея Марко Вовчок связывает воедино Россию и Украину, сохраняя культурное наследие двух стран.