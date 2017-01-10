Климкин: разрушение памятника полякам не повлияет на отношения двух стран

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что разрушение памятника полякам в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области не ухудшит отношения между Украиной и Польшей.

Об этом он написал в Twitter.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", — отметил Климкин.

Ранее полиция Львовской области сообщила о возбуждении в связи с разрушением памятника уголовного дела по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галиция" в 1944 году.