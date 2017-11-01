Золотарев: в украинской политике здравствует фактор "крепких парней"

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Местные выборы в 201 объединенной территориальной общине состоялись накануне во всех областях Украины.

Голосование сопровождалось рядом нарушений, среди которых подкуп избирателей, неправильные фамилии или отсутствие кандидатов в списках, с опозданием открытые избирательные участки, нападения неизвестных и попытки испортить избирательную документацию.

В общем Комитет избирателей Украины заявляет о криминализации избирательного процесса в ряде объединенных общин. Также отмечают низкую эффективность работы Министерства внутренних дел в части предупреждения избирательных преступлений.

Особенности местных выборов проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

Отражают ли заявленные нарушения общую тенденцию украинского избирательного процесса, или скорее это особенности местного голосования?

Дело в том, что в целом можно согласиться с тем, что тренды украинской политики очень четко проявились в этих выборах. К сожалению, еще далеко не все понимают суть административной реформы и то, что объединенные территориальные громады это чуть меньше, чем район, и чуть больше чем просто сельсовет. Но я бы не стал проводить прямые параллели, многие эксперты, коллеги, очевидно, хорошо простимулированные, уже поспешили заявить, что дескать вот результаты выборов подтверждают последнюю социологию. Это в корне не так, поскольку нельзя сравнивать выборы в местные органы власти с выборами в ВРУ.

Имеется ввиду не политическая составляющая, а технологическая.

Из политтехнологий ничто не ново под луной. Все те же старые хорошо апробированные политтехнологии, единственное что добавилось, то что теперь есть фактор силы, скажем так, фактор крепких парней прочно прописался в украинской политике и эти выборы это подтвердили. Такая острая приправа в украинской политической кухне. И по прежнему на этих выборах правили бал админресурс и технологии социальной коррупции. Просто то, что раньше называлось так деликатно нарушениями, теперь приобрело четкие очертания криминализации украинской политики.

Это отдельные случаи или просто проба пера?

Это то, что знаем, то, что получило огласку благодаря масс-медиа. А так, те люди, которые работали на этих довыборах, говорят что присутствие… раньше их называли титушками, теперь это как-то уже неполиткорректно, ибо Вадим Титушко оказался все-таки патриотом Украины, крепкие парни присутствовали везде.

Они не везде вели себя агрессивно?

А вот другое, то, что такая острая ситуация возникла в Майском, где собственно стоит не столько политический вопрос, а вопрос о 5 тыс. гектарах земли, вокруг которой завязана местная политика. Вот там это действительно получило такой резонансный выход.

В чем еще вы видите криминализацию?

Массовый подкуп. Собственно, подкуп избирателей это уголовно наказуемое деяние, но у нас полиция занимает роль такой обезьянки: ничего не вижу, ничего не слышу, на этих выборах. Их можно понять, многие полицейские — местные парни, которые не хотят портить отношения с сильными мира сего. Но вот такое явление — политическая коррупция, было повсеместно.

Ходят слухи, что подкуп — это не традиционная гречка, а деньги.

И шашлычки, и гроши. Каждый проявлял изобретательность, как мог. И, естественно, пресловутый админресурс. Когда многих сельских голов прямо ставили перед выбором: или в БПП, или в сад.

По факту подкупа на этих выборах открыто только четыре уголовных производства, а выборы проходили более, чем в 200 территориальных общинах.

Вот вам и картина маслом. Дело в том, что для того чтобы схватить за руку подкупающих, для этого нужна политическая воля и профессионализм правоохранителей. Ни того, ни другого нет.

В целом, какие методы влияния на избирателей сейчас становятся наиболее популярными?

Понятно, что это выборы местные, удельный вес политической рекламы. Судя по неудовлетворенности полиграфистов регионов, заказывали рекламу очень мало.

Она просто не срабатывает или нет денег?

А зачем тратиться, если технология выборов была организована таким образом, что пул своего избирателя сформировался задолго до выборов, а дальше технология мобилизации и привода этих людей за руку на участок, и контроль, естественно, чтобы дебет сошелся с кредитом.

Можно ли отсутствие политической рекламы назвать позитивной тенденцией?

К сожалению, вот тот процент явки показывает, что большая часть все-таки избирателей эти выборы проигнорировала. А зря. Объединенные территориальные общины, особенно на периферии, это будут органы власти, которые будут максимально приближены к населению и гражданам. А вот как раз индифферентность граждан по отношению к этим выборам, это не очень хороший показатель. Она показывает социальную инертность, пассивность, разочарование в политике как таковой. И сама по себе система выборов, ведь мы-то избираем, очень часто-густо критикуем Россию, но модель выборов, она просто срисована с той модели, по которой избиралась Дума в городе Санкт-Петербурге. А это не лучший образец избирательного права.

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Ранее эксперт Института политического образования Александр Солонтай заявлял о том, что на выборах в терробщины местные олигархи хотят удержать власть любой ценой.

А аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев считает, что местные выборы стали опасными для украинцев.