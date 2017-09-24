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    Портнов: встреча Порошенко с Трампом - обычное очковтирательство

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    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (175)

    (обновлено: )45180
    Встреча Порошенко с Трампом - обычное протокольное очковтирательство, считает юрист Андрей Портнов. По его словам, неважно, куда вы ездите, о чем разговариваете, ведь от этого ничего не поменяется.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Сайт президента Украины

    РИА Новости Украина

    В четверг, 21 сентября, президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. В отличии от первого, весьма непродолжительного разговора, новый диалог продлился примерно час.

    Переговоры Порошенко и Трампа
    Сайт президента Украины
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    За это время главы государств успели обсудить сотрудничество двух стран и размещение миротворцев ООН. Президенты обсудили также пути достижения мира на востоке Украины. Трамп призвал Порошенко продолжать работать над тем, чтобы избавиться от коррупции и улучшить бизнес-климат в стране. А еще попросил "хорошенько позаботиться" об американском бизнесе в Украине.

    Однако, по мнению бывшего замглавы Администрации президента, юриста Андрея Портнова, встреча президентов ничего не изменит.

    "Президент встретился с президентом США и сказал, что все прошло положительно. А в прошлый раз тоже прошло все положительно. Но ничего не изменилось. Все стоит в первоначальной точке координат — война, коррупция, жадность и тупость. И совершенно до печки, куда вы все ездите, о чем разговариваете и какие об этом распространяете пресс-релизы", — пишет Портнов у себя в Facebook

    По словам Портнова, "абсолютно все что вы делаете — обычное протокольное очковтирательство", обратился юрист к главе государства.

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    "Вы лишь затягиваете коллапс, пытаясь диверсифицировать его с мировыми лидерами, делая вид, что обсуждаете там что-то секретное или важное. Абсолютно все что вы делаете — обычное протокольное очковтирательство. Никто вас после отъезда не помнит и ничего не планирует делать", — резюмирует экс-замглавы АП.

    Facebook Andrey Portnov
    Скриншот с сайта Facebook
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