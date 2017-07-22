Украинские чиновники в иноСМИ: зона войны и недоразумений

JOE KLAMAR / AFP

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Для пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, например, таким злым гением был репортер "Ассошиейтед пресс" Метью Ли, благодаря вопросам которого спикер американской администрации представала перед публикой во всей красе своей неподготовленности и лжи. Для руководителей же Украины любой журналист, не прошедший жесткие фильтры цензуры и самоцензуры, становится роковым разоблачителем.

Садись. Два

Избежать общения с зарубежной прессой высшим представителям государственной власти Украины не удается. Собственно, это является их прямой служебной обязанностью по поддержанию имиджа страны на международной арене. Правда, в реальности они зачастую достигают обратного эффекта.

Последний пример – интервью вице-премьер министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе ведущему программы Conflict Zone немецкой Deutsche Welle Тиму Себастьяну. Отвечая на жесткие вопросы западной "акулы пера", ответственная за вопросы европейской интеграции Украины выглядела подобно школьнице, не выучившей урок.

В частности, она принялась откровенно лгать о единстве населения Украины в вопросе европейской интеграции. Словно ни Себастиан, кстати, ознакомившийся перед интервью с результатами социологических опросов, ни европейцы, ни сами украинцы не помнят, какая именно проблема привела к расколу Украины, потере Крыма и гражданской войне в Донбассе.

Как заявила Климпуш-Цинцадзе, "необходимо понять, что эта тема действительно объединяет, а не вызывает разногласия. Это отличается от всего того, что у нас когда-либо было — и от того, как это пытались представить многие зарубежные источники пропаганды и манипуляции".

В общем, как всегда, во всем виноват Путин.

Не меньшая ложь прозвучала и в ответ на вопрос, почему в ЕС не желают видеть Украину. "Что мы видели в Нидерландах год назад, не сильно связано с Украиной. Я абсолютно уверена, что это было скорее связано с дискуссиями, происходившими на тот момент в Европе, между евроскептиками и теми, кто хотел бы сохранить единство и силу Евросоюза. Более того, рассекреченная информации разведки Нидерландов спустя год после проведения референдума показала, что группа так называемых "украинцев в Нидерландах", которые выступали против ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, оказались гражданами России". То есть опять виновник Россия, всемирный заговор сионистов и изменения климата.

А вовсе не коррупция, например, по уровню которой по итогам 2016 года Украина заняла 131-е место из 176 в индексе восприятия коррупции Transparency International. Но это, по утверждению Цинцадзе, не страшно, т.к. "сейчас существует рабочая группа антикоррупциоцнных активистов".

"Минск мертв"

Откровенный саботаж Киевом Минских соглашений крайне беспокоит ЕС и США. Ведущий "Зоны конфликта" попытался выяснить у министра иностранных дел, вице-премьера и самого президента Украины, по какой причине не выполняются международные обязательства, подписанные главой государства. Нужно признать, что немецкому журналисту блестяще удалось доказать, что руководство Украины и не собирается исполнять резолюцию СБ ООН. Впрочем, предоставим слово самим руководителям внешней политики Украины.

Как отметила Климпуш-Цинцадзе, комментируя заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко газете Bild, что "всеобщей амнистии быть не может" (это ст. 5 Минских соглашений), "перед тем, как мы перейдем к политической части, я надеюсь, что вы согласитесь, как важно иметь устойчивое и долгосрочное соглашение о прекращении огня".

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Еще красноречивее выразился в свое время министр иностранных дел Украины Павел Климкин: "Минска-2 не существует, есть только Минск-1… И мы не намерены продвигаться … Моя позиция очень проста: или мы добиваемся базового уровня безопасности там, и Россия физически уходит, в смысле российские регулярные войска, российское вооружение, после чего там уже не будет чего-то, похожего на российский протекторат". Напомню, что речь шла об игнорировании Украиной своих обязательств по ст. 11 Минских соглашений, согласно которой Украина обязана внести изменения в Конституцию и дать автономию Донбассу.

Не продемонстрировал готовности исполнять собственноручно подписанные им обязательства и сам Порошенко. Пойманный на обмане сотрудников миссии ОБСЕ, которые зафиксировали факты присутствия в демилитаризованной зоне украинских РСЗО "Град", украинский гарант принялся просто все отрицать. И добавил: "Мы сотрудничаем изо всех сил, не то что Россия". Простите, детский сад. Более всего это напоминает пойманного на пакости школьника, который оправдывается тем, что "а Вася вообще стекло разбил" и шалит "в двенадцать-пятнадцать раз больше, чем мы".

Я — не я, и лошадь не моя

В своей "несознанке" украинские чиновники иногда просто трогательны. Ряд международных организаций, включая ООН, Международную амнистию, ОБСЕ, "Репортеров без границ" и т.д., зафиксировали в своих докладах военные преступления украинских "добровольцев", произвольные аресты, наличие тайных тюрем, пытки, системные нарушения социальных прав граждан и свободы слова.

В вопросе тайных тюрем СБУ делегация ООН буквально поймала официальный Киев за руку. Правозащитники ООН, которым отказали в доступе в несанкционированные законом места содержания заключенных были вынуждены даже прервать в знак протеста свою поездку. Комментируя этот вопиющий международный скандал, Павел Климкин на голубом глазу заявил, что это "спекуляции", тут же выдав себя: "Мы обязаны предоставить доступ в места, в которых могут применяться пытки по отношению к заключенным или имеет место ненадлежащее поведение с задержанными. Но речь шла о других объектах, и именно к ним хотели получить доступ наблюдатели. Возникли вопросы защиты национальной безопасности, но после дополнительных консультаций мы все уладили".

В общем, на воре и шапка горит. Правда, возникает вопрос, какое отношение тайные застенки, которые по закону должны были быть закрыты еще в 2010 году, имеют к национальной безопасности?

Отрицает наличие пыток и Климпуш-Цинцадзе: "Я не уверена, что понимаю, что вы имеете в виду, честно говоря. Я думаю, что вопрос о правах человека был приоритетным на повестке дня в Украине. Для всех украинских граждан это очень важная проблема, ведь именно поэтому и случился Майдан". Речь идет о 18 заключенных, подвергавшихся пыткам, которых СБУ выпустила из тайных тюрем. Подчеркну, через год после требования ООН их закрыть.

Порошенко же, отвечая на вопрос о военных преступлениях "Правого сектора", снова принялся рассказывать, что "террористы" и Россия ведут себя еще хуже. Словно это оправдывает зверства "Торнадо", "Азова", "Правого сектора" и прочих "одвічних лицарів".

"Гарант свободы прессы в стране"

Это не издевательство, а вполне серьезное заявление украинского президента в интервью Тиму Себастьяну. И это говорит человек, по распоряжению которого в Украине запрещены сотни фильмов, все российские книги, социальные сети и информационные порталы. Человек, давший указание закрыть тысячи оппозиционных СМИ, полностью переписать историю Украины и ввести уголовную ответственность за пропаганду коммунизма.

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Впрочем, страх украинской власти перед свободой слова вполне объясним. Сталкиваясь с малейшей критикой, неудобными вопросами, альтернативной точкой зрения и жизненной правдой, киевские вожди сразу же имеют бледный вид. Ярким примером служит общение высших украинских чиновников с западной прессой, журналистов которой нельзя бросить в тюрьму, изгнать из страны, "убедить в правильности генеральной линии" визитом бронетехники к зданию редакции. Или расстрелять.

Можно лишь создать угрозу для их жизни и натравить на них нацистов, разместив личные данные представителей СМИ, отправившихся за объективной информацией в Донбасс и Крым, в базе "Миротворец". Сам министр иностранных дел "европейской державы" такой шаг одобрил.

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