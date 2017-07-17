С позором. Как украинские политики дают интервью за рубежом

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Оторванность от действительности, в которой вот уже три года пребывает украинская власть время от времени играет с ней злую шутку.

Практически полностью подчинив себе СМИ в Украине, политики сталкиваются с неожиданными трудностями, когда приходится отвечать на вопросы иностранных журналистов.

В отличие от местных "акул пера", которые даже на редких пресс-конференциях всегда гладят "по шерсти", представители зарубежных медиа своими вопросами часто ставят наших политиков в тупик.

"Вам не стыдно?"

Сколько бы власти не повторяли мантру о том, что после Майдана Европа в корне изменила отношение к Украине, реальность говорит об обратном. Лакмусовой бумажкой того, как видят ситуацию в Евросоюзе стало последнее интервью немецкой Deutsche Welle с вице-премьером по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Приготовившись рассказывать журналисту о европейском выборе и успешной борьбе с коррупцией, чиновница вскоре наверняка пожалела о том, что вообще согласилась участвовать в передаче "Зона конфликта".

Не откладывая с острыми вопросами в долгий ящик, журналист с ходу назвал стремления Украины в ЕС несбыточной мечтой, воплотить которую в реальность можно будет только через 20-25 лет. Высокая патетика в ответах Климпуш-Цинцадзе, казалось бы, только подзадорила коллегу и он поинтересовался, почему страна выбирает курс в ЕС, когда 40% населения против интеграции. Министр затянула было старую песню о враждебности России, но ей тут же привели пример того, что Нидерланды проголосовали против ассоциации Украины с ЕС. Пока чиновница перечисляла оправдания, журналист намекнул, что, возможно, главная причина в том, что Украина пока не является правовым государством, а коррупция делает улучшения невозможными.

"Давайте поговорим о том, что происходит сегодня после всего, что было сделано властью. По итогам 2016 года Украина заняла 131-е место из 176 в индексе восприятия коррупции Transparency International. Вам за это не стыдно? Это — результат всей вашей работы?", — возмущался журналист.

"Простите, что перебиваю"

Хотя, интервью иностранного журналиста с министром по евроинтеграции больше напоминало разговор немого с глухим. Климпуш-Цинцадзе рассказывала Deutsche Welle о том, что Майдан стоял за права человека, журналист парировал тем, что по данным Human Rights Watch и Amnesty International, заключенные в Украине подвергаются пыткам и не получают медицинскую помощь.

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Полное непонимание стороны демонстрировали и в части разговора о выполнении Минских соглашений. Когда министр начала рассказывать знакомые сентенции о том, что это РФ, а не Украина не хочет выполнения ранее достигнутых договоренностей, журналист уже не выдержал.

"Простите, что я вас перебиваю, но я чего-то не понял. Вы сказали, что Украина делает все возможное. Однако генеральный прокурор Юрий Луценко не хочет выполнять все пункты, даже если это было бы теоретически возможным. В интервью немецкой газете Bild Луценко заявил в апреле: "Всеобщей амнистии быть не может". Это часть минских соглашений, статья 5. Это не политическая часть, это соглашение. И генеральный прокурор сказал "нет", — не унимался журналист для которого, похоже, стало очевидным, что говорить и делать для украинских политиков — разные вещи.

Лапша на уши

Стоит отметить, что украинские политики уже не в первый раз попадают в неприятные ситуации во время общения с иностранными СМИ. Научившись вешать "лапшу на уши" украинских журналистов, власти испытывают очевидные трудности при общении с теми, кто склонен к анализу.

В свое время участие в "Зоне конфликта" на Deutche Welle принимал и президент Украины Петр Порошенко. Без какого-либо смущения журналист спрашивал главу государства о тех вещах, которые его украинские коллеги обычно стараются избегать. Продажа фабрики Roshen и "5 канала", Минские соглашения, коррупция, потеря Крыма — Петру Алексеевичу пришлось ответить на целый ряд жестких вопросов, которые поставили под угрозу его имидж.

Приходилось попотеть во время интервью зарубежным СМИ и экс-премьер-министру Арсению Яценюку. Рассказывая журналисту BBC о президенте РФ Владимире Путине, провалах Кабмина и размерах личного богатства воинственный чиновник чувствовал себя как школьник в кабинете директора.

А король-то голый…

Вместе с тем, политических экспертов подобное отношение иностранных СМИ к украинским политикам не удивляет. Так, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что в отличие от отечественных, у зарубежных журналистов отсутствует фактор самоцензуры.

"Западным СМИ успехи украинской власти давным-давно очевидны, в том числе и в плане борьбы с коррупцией. У иностранцев нет и не может быть какого-либо пиетета. Если в Украине Климпуш-Цинцадзе в виду своей принадлежности к клану и имеет вес, то для немецкого журналиста она — пустое место. Поэтому никто не церемонится, ведет себя так, как должна вести себя пресса в Украине — задал те вопросы, которые тут не задают. В этой ситуации король оказался голым — никакой конкретики, уходы от ответов на вопросы. Пустота и бессодержательность позиции высокого чиновника оказалась совершенно очевидной", — отмечает эксперт.

По его мнению, стиль общения иностранных СМИ с украинскими политиками ретранслирует отношение к ним международных партнеров.

"В Украине журналистика превратилась в инструмент решения пропагандистских задач власти. Журналисты, которые близки к оппозиции вынуждены заниматься самоцензурой. Поэтому власть находится в ситуации информационного комфорта. Интересно, что стиль общения иностранных СМИ с нашими политиками ретранслирует отношение к ним наших международных партнеров. Можно все время обманывать некоторую часть людей, можно некоторое время обманывать всех, но все время обманывать всех не получится", — пожытожил Золотарев.