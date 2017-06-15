Корнейчук: РФ и США играют в "ястребов", но реализуют "Большую сделку"

РИА Новости Украина

Когда речь заходит о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой, это не значит, что Трамп и Путин будут бросаться друг другу на шею, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, каждая из сторон должна публично играть роль "ястребов" во взаимных отношениях: "в рамках ориентации на общественное мнение, которое пока хочет конфронтации в стиле второй "холодной войны".

"Кроме этого, у Трампа над головой стоят кровожадные демократы и алчные кланы республиканцев.

У Путина свои аспекты. У него выборы весной 2018-го. На которые он идет с имиджем сильного президента, не сгибающего голову перед злобным Западом.

Читайте также: "Прощай, немытая Россия!"… А на себя посмотреть?

Однако, для понимания реальных процессов, мы должны смотреть на действия Трампа-Путина, а не на их слова. Или слова их подчиненных.

А мы видим, что продолжается процесс "Большой сделки" по Украине-Сирии. Мы видим, что Трамп дистанцируется от любой поддержки Порошенко. Мы видим, что Москва спокойно реагирует на продавливание интересов США на Ближнем Востоке под видом блокады Катара. И подобных примеров много.

Но нас в этих кулуарных играх интересует вопрос Украины. Что решат большие дяди относительно судьбы Донбасса и касательно будущего Порошенко? Нам остается только ждать и наблюдать. Тем более, что наш народ — это вечный "ждун", предпочитающий, чтобы кто-то делал все за нас…", — написал Корнейчук.