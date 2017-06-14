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    Генпрокурор США Сешнс обсуждал с послом РФ Кисляком Украину

    (обновлено: )27
    На слушаниях в сенатском комитете по разведке Джефф Сешнс сообщил, что его встреча с российским послом произошла еще тогда, когда он был сенатором.
    Джефф Сешнс
    wikipedia

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс признался, что в бытность сенатором в прошлом году обсуждал тему Украины на одной из встреч с послом РФ Сергеем Кисляком.

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    "За день до встречи с ним я встречался с украинским послом и выслушал его опасения по поводу России. И я обсудил это с Кисляком", — сказал Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

    Сенатор-республиканец Джон Маккейн поинтересовался, обсуждал ли Сешнс с Кисляком "опасения по поводу российской поддержки (президента Сирии Башара) Асада". "Я не помню этого", — ответил генпрокурор.

    В конгрессе США проходят независимые расследования по поводу возможного вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

    В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

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