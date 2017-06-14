В Совфеде РФ предупредили об ответных мерах из-за санкций США

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Россия не оставит без ответа расширение американских санкций, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

"Нужно дождаться окончательного решения Конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа. Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим", — сказал сенатор.

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Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.

Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, санкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп продлил санкции против властей Белоруссии.