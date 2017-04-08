Скаршевский: неделя всеобщего ликования. А чего радоваться-то?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Европейский парламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для окончательного введения безвизового режима решение еще должен одобрить Совет ЕС. МИД Украины рассчитывает, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, а уже летом украинцы смогут ездить в страны Европы без виз.

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов.

Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн. евро

"Ну и неделька.



Получили кредит МВФ — ждали полгода. Получили кредит от ЕС — ждали 2 года. Получили безвиз с ЕС — ждали 5 лет.



Есть только один вопрос.



Какое отношение эти "национальные праздники" имеют к реальной жизни украинских граждан — созданию рабочих мест, увеличению зарплат, чистоте на лестничных площадках, чистоте в подъездах, культуре езды на дорогах и т.д.?



Если никакого, то в чем причина такой всеобщей радости?", — написал экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

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