Революция, о которой никто не знал и мало что знает сейчас

Александр Горохов, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

В конце октября прошлого года украинский Кабмин утвердил "План мероприятий по ознаменованию 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов", разработанный Институтом национальной памяти. И когда весь мир вспоминал о юбилее Февральской революции, ведомство Владимира Вятровича, министерства культуры, образования, иностранных дел, обороны, а также областные и Киевская городская администрации начали праздновать 100-летие "Украинской революции" и создания Центральной Рады. А 27 марта незамеченным осталось еще одно важное событие: в этот день в 1917 году в Киев вернулся из ссылки заочно избранный глава Центральной Рады Михаил Грушевский.

Цирк на дроті

Как и большинство губернских городов Российской империи, Киев узнал о произошедшей в Петрограде революции только 16 марта 1917 года, когда из столицы пришли новости об отречении императора Николая II и формировании Временного правительства. Разумеется, столь важное событие не могло не вызвать брожение умов. Как всегда случается в условиях нежданно-негаданно свалившихся на голову населения перемен и потенциального безвластия, немедленно началось формирование новых органов власти на многочисленных митингах и собраниях.

Но если везде в России этот исторический период называют "двоевластием" из-за конкуренции между спешно сформированных из революционеров местных администраций, объявивших себя представителями Временного правительства, и Советами рабочих и крестьянских депутатов, то Киев и в этом вопросе отличился. Несколько десятков человек из состава межпартийного Общества украинских прогрессистов и бывших членов умершей за пару лет до этого Украинской социал-демократической рабочей партии создали совершенно опереточный "орган власти" с названием Центральная Рада.

О том, что представляла собой ЦР на начальном этапе своей деятельности, ярко описано Ю. Макаровым в книге "Что надо знать об Украине", изданной в 1939 году в Буэнос-Айресе: "Депутаты из армии заседали на основании удостоверений, что такой-то командируется в Киев для получения в интендантском складе партии сапог, для отдачи в починку пулемётов, для денежных расчётов, для лечения и т. п. Депутаты "тыла" имели частные письма на имя Грушевского и других лидеров, приблизительно одинакового содержания: "посылаем известного нам…" В конце — подпись председателя или секретаря какой-нибудь партийной или общественной украинской организации. Наш представитель успел снять копию с полномочий депутатов г. Полтавы. Все они были избраны советом старшин украинского клуба, в заседании, на котором присутствовало 8 человек".

Об отношении населения Украины к подобному органу власти говорит такой факт: летом 1917 года на выборах в местное самоуправление выдвиженцы от Центральной Рады и союзных ей украинских национальных организаций получили в сумме в Екатеринославе 11 депутатских мест из 110, в Одессе 5 из 120, в Житомире 9 из 100, в Виннице 12 из 60. Даже в Киеве, где и развернулась основная деятельность ЦР, их представители получили 24 места из 125. И это при сверхлояльном отношении Временного правительства к национальным партиям и движениям: оно уже объявило амнистию осужденным галичанам, освободило митрополита Андрея Шептицкого, разрешило возобновление деятельности общества "Просвита" и открытие в Киеве украинской гимназии. А 2 апреля приняло постановление "Об отмене вероисповедных и национальных ограничений", в котором отменялись все ограничения граждан в правах в зависимости от вероисповедания и национальности, декларировалось право на получение начального образования на родном языке, в суд и делопроизводство допускались местные языки. То есть то, за что собиралась бороться Центральная Рада, без каких-либо усилий с ее стороны Украине даровало Временное правительство. Независимость? Нет, не слышали!

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Еще 16 марта, когда узнавшие об отречении царя "прогрессисты" и экс-социал-демократы договаривались о завтрашнем создании ЦР, между Владимиром Винниченко, впоследствии возглавившим Генеральный секретариат УНР, Николаем Михновским, организация которого заслужила малопочетное народное прозвище "кружок политических придурков" за бездарную попытку взорвать памятник Пушкину в Харькове в 1904 году, состоялся спор. Михновский требовал немедленного провозглашения независимости Украины, но подавляющее большинство собравшихся настаивали на автономии в составе России.

Объявив о своем создании, ЦР в тот же день направила приветственную телеграмму Временному правительству, где декларировался курс на реализацию Радой его политики на территории Украины. Спустя пять дней в "Обращении к украинскому народу" ЦР надеется, что для России "недалеко уже время полного осуществления наших давнишних стремлений к свободной федерации свободных народов" и видит Украину в составе этой будущей федерации.

Прибывший в Киев 27 марта Михаил Грушевский немедленно выходит из Общества украинских прогрессистов и присоединяется к партии эсеров, лишь через некоторое время после этого оформившей организационное отделение от "материнской" российской партии. А вся его деятельность на посту Центральной Рады была направлена на организацию национально-территориальной автономии в составе федеративной России.

Именно об автономии в составе России гласят резолюции и I Украинского военного съезда, и Всеукраинского национального съезда, прошедших в начале мая и конце апреля. Так, в резолюции ВУНС говорится: "В соответствии с историческими традициями и современными реальными потребностями украинского народа, съезд признает, что только национально-территориальная автономия Украины в состоянии удовлетворить чаяния нашего народа и всех других народов, живущих на украинской земле".

От Федорыча до Ильича

И Грушевский, и его соратники прекрасно понимали, что в условиях революционной неразберихи важно заручиться поддержкой главного революционного органа, и в мае делегация ЦР направилась в Петроград со специальным меморандумом, в котором сообщалось, что Центральная Рада ждет от Временного правительства какого-нибудь акта, где выражалось бы "принципиально-благожелательное отношение" к идее украинской автономии. Меморандум в Питере рассмотрели, но то ли не поняли витиеватого стиля киевлян, то ли не до того было, и ответа не последовало. И тогда вскоре, после возвращении Винниченко домой, ЦР издала Первый Универсал, в котором провозгласила автономию Украины.

Еще через две недели, в середине июля, у Временного правительства, наконец-то дошли руки до украинских дел, и в Киев приехала делегация во главе с Керенским. По результатам переговоров Временное правительство признало Генеральный секретариат ЦР главным распорядительным органом автономной Украины, территорию которой ограничила примерно половиной нынешней территории Украины. В ответ на это Центральная Рада Вторым Универсалом объявила, что она "всегда стояла за то, чтобы не отделять Украину от России". И даже подавила вспыхнувшее в следующую ночь восстание полка им. Полуботко, вдохновленного идеями Михновского о полной независимости.

Но отношения между Временным правительством и ЦР существенно испортились после того, как стали известны результаты прошедших 4 августа местных выборов, в ходе которых представители Центральной Рады и других "федералистских" украинских организаций не получили даже 13% мест, сторонники независимости вообще в местные органы власти не попали, а общероссийские партии победили с результатом 87% голосов. Видимо, в Петрограде поняли, что поставили на абсолютно неавторитетную политическую силу. Правда, ситуация в стране ухудшалась день ото дня, и менее чем через три месяца к власти в России пришли большевики.

Реакцией Центральной Рады на Октябрьскую революцию были провозглашение УНР и издание Третьего Универсала, в котором говорилось: "Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не отделяясь от республики Российской и сберегая единство её, мы твёрдо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся республика Российская стала федерацией равных и свободных народов".

Революция или…

Если сравнивать события 1917 и 1991 года, то между ними есть огромное сходство – в том, что роль украинских политических организаций в получении Украиной независимости минимальна. Они просто катились вслед за волнами революционных преобразований, пока события "в Центре" не обрушили им на головы эту самую независимость. Сходство в том, что были два лидера, возвышающиеся над всеми остальными глыбами своего авторитета – Грушевский и Кравчук, в решающий момент, когда ситуация распада империи стала необратимой, поставившие свои подписи под документами о независимости. Но почему события 1991 года, когда на Украине все открыто стремились к независимости, революцией не считается, а деятельность ЦР, до последнего момента упорно твердившей об автономии в составе России и подавлявшей любые шаги в сторону независимости – Украинская национальная революция?

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