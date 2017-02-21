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    Шойгу заявил о большой вероятности распространения "цветных революций"

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предотвратить распространение "цветных революций" можно только при тесном сотрудничестве мирового сообщества.
    Сергей Шойгу
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Существует большая вероятность того, что география "цветных революций" будет расширяться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Цветные революции: технология, жертвы и результаты. Инфографика
    РИА Новости
    "Цветные революции": технология, жертвы и результаты

    "Велика вероятность того, что география "цветных революций" будет расширяться. Их проведение позволяет при минимальных затратах ресурсов и ограниченном использовании собственных вооружений и вооруженных сил сокрушать региональные державы, достигая политических и экономических целей", — сказал Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

    Он подчеркнул, что предотвратить распространение этого можно только при тесном сотрудничестве мирового сообщества.

    "Как вы знаете, по инициативе президента нашей страны в конце января в Астане прошли переговоры по Сирии. По нашему мнению, именно астанинский формат может стать эффективным инструментом урегулирования внутрисирийского кризиса", — отметил глава Минобороны.

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    Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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