Шойгу заявил о большой вероятности распространения "цветных революций"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Существует большая вероятность того, что география "цветных революций" будет расширяться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Велика вероятность того, что география "цветных революций" будет расширяться. Их проведение позволяет при минимальных затратах ресурсов и ограниченном использовании собственных вооружений и вооруженных сил сокрушать региональные державы, достигая политических и экономических целей", — сказал Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Он подчеркнул, что предотвратить распространение этого можно только при тесном сотрудничестве мирового сообщества.

"Как вы знаете, по инициативе президента нашей страны в конце января в Астане прошли переговоры по Сирии. По нашему мнению, именно астанинский формат может стать эффективным инструментом урегулирования внутрисирийского кризиса", — отметил глава Минобороны.

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Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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