Историк Касьянов о "провале" и значении украинской революции 1917 года

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

В 2017 году исполнится 100 лет событиям, круто изменившим историю всего мира и перевернувшему судьбу Украины. Речь о Февральской революции и об Октябрьской революции, которую еще недавно называли Великой социалистической, а сейчас — переворотом.

Например в России в соответствии с новой историко-культурной концепцией, февральскую и октябрьскую революции 1917 года плюс последовавшую за ними гражданскую войну отныне принято считать единым революционным процессом, продлившемся с 1917 по 1921 год и называть Великой русской революцией.

В Украине же предпочитают говорить об Украинской революции. Президент Украины Петр Порошенко объявил 2017-тый годом Украинской революции 1917-21 гг. Одним из приоритетов деятельности органов власти на 2017-2021 годы определено чествование событий и выдающихся участников революции 1917-1921 гг.

По заявлению замглавы АП Ростислава Павленко, эта работа очень важна в вопросе национальной безопасности Украины: "Это противостояние мифам, которые распространяет агрессор, мифам "русского мира" о том, что якобы Украина возникла из обломков Советского Союза, якобы Сталин объединил ее в современных границах".

О том, как трактуется революция 1917 года украинской историографией и об параллелях с событиями современности рассказал в интервью РИА Новости Украина доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов

Что такое Украинская революция, столетие которой будет торжественно отмечаться в стране в 2017 году? Откуда возникла и когда сформировалась концепция "Украинской революции"?

— Термин "Украинская революция" возник возник в ходе самих событий, получивших такое название и зафиксировался в мемуарной, публицистической и научной литературе украинской эмиграции сразу после поражения этой революции. Например активный участник событий эсер Павло Христюк уже в 1921–1922 году опубликовал четыре тома интереснейшего труда "Заметки и материалы к истории украинской революции", сохраняющего научную ценность как источник до сих пор. Термин культивировался в украинской диаспоре наряду с другим: "освободительная борьба" (визвольні змагання). В конце 1980-х – начале 1990-х он пришел в Украину вместе с трудами диаспорных историков и утвердился как на уровне политического и научного языка, так и в школьном курсе.

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Согласно советской историографии, характер российской революции определялся не особенностями, которые она принимала в отдельных регионах (в том числе и в Украине), а исключительно общими закономерностями. Как интерпретирует события столетней давности современная украинская историография?

— Советская историография признавала наличие национально-освободительных движений на окраинах империи вплоть до конца 1920-х – начала 30-х годов. Однако с появлением концепции Великой Октябрьской социалистической революции и сворачиванием политики "коренизации" эти национальные движения трактовались как "буржуазно-националистические", соответственно, для какой-то там "украинской революции" места уже не нашлось – частью "триумфального шествия Советской власти" (то есть установления власти большевиков) становились лишь те местные движения, которые были инспирированы большевиками и признавали их идеологию. Все остальные попадали под рубрику "буржуазно-националистической контрреволюции", в том числе местные левые движения небольшевистского толка.

В современной украинской историографии сосуществуют разные трактовки понятия "украинская революция", но сам термин не вызывает особых дискуссий, хотя и его подвергают критике отдельные исследователи. Кто-то больше внимания уделяет национально-освободительному характеру событий, кто-то – социальным аспектам, кто-то пытается представить эти события как борьбу с Россией – как с большевистской, так и с белым движением.

В любом случае события 1917–1920 (иногда 1921) годов рассматриваются как часть национальной истории. Так что маркер "украинская" целиком уместен в таком варианте.

Как воспринимает эту теорию мировая историческая наука?

— Здесь тоже присутствуют разные подходы. Кто-то рассматривает события в Украине как часть общего революционного процесса, называемого Russian Revolution, кто-то признает отдельность украинских событий. Например недавно вышел большой том, посвященный событиям 1917–1921 годов в Украине, под названием Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft 1917–1922, — в украинском переводе речь идет о "самоопределении" и "оккупации", в английском – самоопределении, оккупации и войне.

На уровне учебников разделяют Украинскую национальную революцию (март 1917 – январь 1918) – от создания Центральной Рады до провозглашения Украинской Народной Республики, — и "украинскую государственность" 1918 – 1921 годов – здесь речь идет о двух Украинских Народных Республиках, Украинской Державе гетмана Павла Скоропадского и Западно-Украинской Народной Республике. Присутствие большевистских форм государственности в этот период рассматривается как "установление Советской власти", как нечто чуждое, результат вторжения извне.

В политическом языке Украинская революция представлена как некий единый процесс движения к государственности. Этот язык менялся. При Леониде Кравчуке отмечали годовщину "Украинской демократической революции1917 – 1918 годов", при Леониде Кучме – памятную дату, связанную с "Украинской революцией 1917 – 1920 годов", при Викторе Ющенко речь шла об "Украинской революции 1917 – 1921 годов", наконец сейчас мы видим самый полный вариант: в указе президента Петра Порошенко упоминается "Украинская революция 1917 – 1921 годов", а в преамбуле это событие увязывается с тысячелетней историей государственности украинского народа. В любом случае для идеологии украинской государственности период 1917 – 1921 – очень важная веха – в этой идеологии современное государство Украина представляется как преемник национальной государственности того периода.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов

В Украине бытует мнение, что и Русская, и Украинская революция потерпели поражение из-за большевистской демагогии. Каковы причины провала украинской национально-освободительной революции?

— Я не знаком с таким мнением. Мне известна такая точка зрения: украинская революция стала жертвой большевистских интриг зимы 1917 года (в частности проведения большевистского съезда Советов в декабре 1917 в Харькове и создания "своего" правительства там), восстания в Киеве и вторжения зимой 1918 года, создания Донецко-Криворожской Республики и т.п. В диаспоре часть историков события 1918 – 1920 годов представляли как украинско-большевистскую войну или как русско-украинскую войну. Установление советской власти – как большевистскую оккупацию, большевистскую Россию – как оккупанта.

Я не думаю, что стоит говорить о "провале" революции. Если речь идет именно о свержении одной власти и установлении другой, о создании государственности, о смене формы правления, то революция как раз была успешной. Возникло украинское государство, которое в разных формах продержалось почти три года, была создана армия, своя образовательная система, валюта, международные представительства и т.п. Крах украинской государственности 1918 – 1920 годов был обусловлен слабостью политических и культурных элит и их ошибками (в том числе внешнеполитическими), низким уровнем социальной мобилизации и отсутствием той самой "тысячелетней традиции государственности" на которой настаивает Порошенко, неблагоприятными внешними факторами в том числе интервенцией, гражданской войной, развязанной большевиками, экономическим коллапсом и общим хаосом, неизбежным в таких условиях. Не стоит забывать и о том, что украинское общество того времени, политические и культурные элиты не были едины в своих взглядах на обустройство Украины. Ведь вторая Украинская Народная республика возникла в результате восстания против Украинской Державы Павла Скоропадского… Крестьяне, представлявшие большинство населения вообще не воспринимали любое государство. Нестор Махно был анархистом, в Центральной Раде были представлены социалисты-федералисты, националисты, социалисты-революционеры, большевики, еврейские партии и т. п.

Если пытаться кратко охарактеризовать события 1917 – 1921 годов в Украине современным языком, это перманентный политический, экономический, социальный, экологический кризис, голод, пандемии, война всех против всех, вторжения, погромы, анархия, национальное движение, социальная борьба, регионализация, гражданская война, крестьянская война за землю. Вот в этой ситуации и строилась украинская государственность.

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Вы усматриваете аналогии и параллели с сегодняшним днем?

— Безусловно. Территориальные потери, война на востоке, строительство вооруженных сил "на ходу", появление негосударственных военных формирований, слабость и шаткость центральной власти, сепаратизм и центробежные тенденции, зависимость от внешних факторов и внешних глобальных игроков – все это невольно наводит на исторические параллели.

Действительно ли интерпретация событий столетней давности является вопросом национальной безопасности Украины?

— В нынешней критической для Украины ситуации так можно охарактеризовать любой вопрос, прямо вроде бы не относящийся к указанной сфере: пенсии, тарифы, государственный язык, потребительские цены, образование и здравоохранение, промышленная инфраструктура, налоговая политика, судопроизводство, система госуправления и т. д. Если чиновник такого ранга считает, что вопросы интерпретации прошлого – это сфера национальной безопасности, видимо он что-то знает. Я думаю, что речь идет о трактовке истории как составляющей информационной войны.