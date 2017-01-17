Холостой выстрел. О возможном призыве офицеров запаса

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Окончание новогодних праздников совпало с неожиданными, отнюдь не новогодними, "подарками" для части граждан Украины мужского пола. Генеральный штаб сообщил о ближайших планах призвать в Вооруженные силы Украины офицеров запаса, окончивших военные кафедры гражданских ВУЗов и до сих пор не проходивших военную службу.

Наиболее вероятными причинами такого решения являются следующие:

— принятый закон, разрешивший начать весной 2017 г., демобилизацию военнослужащих, подписавших в 2014 г. контракт "на особый период", без четкого указания срока его действия, так называемых "бессрочников". С определенного момента даже украинские ультра-патриоты догадались, что их положение скорее похоже на роль рабов-гладиаторов, чем на "самую сильную армию крупного европейского государства".

— неоднократные заверения военно-политического руководства Украины о том, что очередной волны мобилизации в ближайшее время не будет, если действия "российско-террористических войск" не заставят пойти на это непопулярное решение. Как известно, в том числе и из народного фольклора, "Россия на войну коварно не явилась", следовательно, формальных причин загнать на передовую очередную порцию "пушечного мяса" не представилось, а глухое недовольство родных и близких призванных в предыдущие шесть волн заставило начать демобилизацию десятков тысяч, если даже не хорошо подготовленных, то, по меньшей мере, обстрелянных бойцов.

— успешный набор в 2016 г. контрактников, число которых достигло согласно последним заявлениям 69 тыс. человек, с учетом опять-таки объявленного формирования десятков новых частей, не скомпенсировал имеющийся некомплект (от 10 до 40%) личного состава. Особенно не хватает младших командиров боевых частей, в то время когда тыловые и вспомогательные подразделения, особенно расположенные на почтительном расстоянии от ЛДНР, демонстрируют 100%-ую наполненность.

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Хорошо известно, что уже не первый десяток лет в условиях украинского платного высшего образования, обучение на военной кафедре (тоже, разумеется, платное) позволяло, а зачастую и просто гарантировало фактически откупиться от военной службы, не нарушая действующего законодательства.

Напомним, что в советские времена эта категория практически неизбежно "отдавала священный долг Родине" в качестве "двухгодичников", служа на офицерских должностях положенные два года, а многие после этого оставались и продолжали военную службу, привнося с "гражданки" знания, умения и интеллект, особо ценившимися при работе со сложной военной техникой.

Хотя озвученные Генштабом требования и не дотягивают до советских, "запасников" планируют призывать на срок службы в 18 месяцев, для украинских «пиджаков», как издавна именовались подобные кадры, подобная перспектива может оказаться катастрофической.

Во-первых, подавляющее большинство будущих защитников Родины избежали обязательной для Советской Армии практики регулярных военных сборов, то есть не имеют ни опыта, ни знаний, ни возможности эффективно действовать согласно записанной в документах об окончании ВУЗа военно-учетной специальности.

Во-вторых, все желавшие поучаствовать в АТО, уже смогли реализовать свои заветные желания, в результате чего перспективный контингент серьезно сократился.

В-третьих, в ближайшие и перспективные планы оставшихся неохваченными призывами и мобилизациями граждан, которым хватило средств и на обучение в ВУЗе, и на военную кафедру при нем, вовсе не входило тратить свое время (здоровье, жизнь) на деятельность, не связанную с текущим бизнесом.

Можно, конечно, порассуждать о справедливости и об обязательности закона для всех, напомнить о чувстве патриотизма, кому-то пригрозить уголовным кодексом, кого-то постараться привлечь гарантированным и немалым по украинским меркам денежным довольствием, но всем, имеющим отношение к организационно-мобилизационной работе и повседневной деятельности украинских военкоматов, стало ясно, что в 2017 г. проблем в этой сфере прибавиться.

Отсутствие мотивации у намеченной в 2017 г. на роль "спасителей Отечества" категории украинских граждан сомнений не вызывает. Неоднократно воспроизведенные всеми средствами рекламы, включая квитанции на жилищно-коммунальные услуги, семь тысяч гривен для бойца-контрактника, в этом году не кажется особенно привлекательной даже для экономически депрессивных регионов, что уж говорить об обладателях дипломов престижных ВУЗов, уже успевших обзавестись собственным бизнесом или не менее успешно продолжить родительский. Рынок – вещь жестокая, и никаких перерывов, тем более на 1,5 года, не приемлет. Даже вернувшись со службы без серьезных потерь, рассчитывать на его продолжение не стоит. Если же произойдет то, что неизбежно случается в ходе боевых действий, то кроме конца бизнеса, можно ожидать и катастрофу личной жизни, так как именно молодые, здоровые и успешные в первую очередь успели обзавестись семьями.

Кроме того, хорошо известно, что армия, которая не воюет, — превращается из военного в социальный институт. Именно к нему и относятся граждане, на которых "нацелился" Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, поэтому нетрудно понять, что последует после того, как приведенные планы превратятся в реальность. Приток значительного количества "черного нала" вскоре ожидается в военкоматах и медучреждениях. И произойдет это в подобных исключительно благоприятных условиях совершенно неизбежно, хотя и вопреки заявлению начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко на расширенном совещании военкомов о том, что случаи взяточничества в военкоматах должны "решительно искореняться".

Расчет на то, что несколько тысяч офицеров запаса, не служивших в своей жизни ни мгновения, вдруг закроют растущую брешь в нестройной украинской системе военной подготовки и скомпенсируют катастрофическую нехватку младших офицеров на передовой, также представляется чрезмерно оптимистичным. Даже пройдя в авральном режиме дополнительную подготовку, которая неизбежно будет ускоренной, то есть, по определению, недостаточной, они еще долго будут оставаться заведомо плохими военными, никчемными командирами, плохо подготовленными "бумажными" офицерами, не желающими служить, которые на передовой принесут гораздо больше новых проблем, чем смягчат беспомощность Генштаба и заткнуть зияющие дыры украинской военной политики.