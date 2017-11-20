наверх
20.11.201714:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Волошин: национализм заставляет уже ненавидеть соседей

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (259)

    (обновлено: )671131
    Национализм для Украины ведет к полной изоляции страны и потере евроинтеграционного вектора, о котором так много говорилось, уверен политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Между Украиной и Польшей разгорается очередной дипломатический скандал. МИД Украины экстренно вызвал посла Польши после того, как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Польша между "бандеровской Украиной" и "русским медведем"

    Также в ведомстве заявили, что отказ во въезде в Польшу Шеремету противоречит договоренностям, достигнутым на встрече сопредседателей консультацинного комитета президентов Украины и Польши.

    В то же время многие националисты в Facebook впали в дикую антипольскую истерию, отмечает на своей странице в соцсети политолог-международник Олег Волошин.

    "Нам долго доказывали, что оголтелая русофобия ура-патриотов лишь психологически понятная реакция на травму вооружённого вторжения РФ в Крым и на Донбасс. И спорить с этим было откровенно сложно.Однако поляки у нас ничего не отбирали и никуда не вторгались. Напротив, без них не было бы ни безвиза, ни Соглашения об ассоциации, ни жестких санкций ЕС против России. Но стоило полякам провести жесткую грань между украинцами и украинцами-националистами бандеровского разлива, как тут началось", — написал эксперт.

    Национализм, уверен он, ведет к изоляции и потере евроинтеграционного вектора.

    "Он провоцирует ненависть ко всем соседям. Независимо от их действий против страны (а страна Украина — это далеко не только "бандеровцы"). Это сейчас должно стать очевидно всем", — подытожил Волошин.

    Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти в Украине.

    Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

    Facebook Олега Волошина
    Скриншот с сайта Facebook

    Читайте также: Тренд дня: "Порошенко уже вовсю рулит репрессивной машиной"

    Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    На границе с Польшей появилась оскорбительная надпись
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии