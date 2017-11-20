Волошин: национализм заставляет уже ненавидеть соседей

РИА Новости Украина

Между Украиной и Польшей разгорается очередной дипломатический скандал. МИД Украины экстренно вызвал посла Польши после того, как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета.

Также в ведомстве заявили, что отказ во въезде в Польшу Шеремету противоречит договоренностям, достигнутым на встрече сопредседателей консультацинного комитета президентов Украины и Польши.

В то же время многие националисты в Facebook впали в дикую антипольскую истерию, отмечает на своей странице в соцсети политолог-международник Олег Волошин.

"Нам долго доказывали, что оголтелая русофобия ура-патриотов лишь психологически понятная реакция на травму вооружённого вторжения РФ в Крым и на Донбасс. И спорить с этим было откровенно сложно.Однако поляки у нас ничего не отбирали и никуда не вторгались. Напротив, без них не было бы ни безвиза, ни Соглашения об ассоциации, ни жестких санкций ЕС против России. Но стоило полякам провести жесткую грань между украинцами и украинцами-националистами бандеровского разлива, как тут началось", — написал эксперт.

Национализм, уверен он, ведет к изоляции и потере евроинтеграционного вектора.

"Он провоцирует ненависть ко всем соседям. Независимо от их действий против страны (а страна Украина — это далеко не только "бандеровцы"). Это сейчас должно стать очевидно всем", — подытожил Волошин.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти в Украине.

Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

Facebook Олега Волошина Скриншот с сайта Facebook

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Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".