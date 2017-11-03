В патриоты с зачатия! Как учат детей Украину любить

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На днях в столице появился очередной совет по вопросам патриотического воспитания. Так, при КГГА создали спецкомитет, который, по мнению властей, будет способствовать усилению не только формирования "ценностных ориентиров", но и увеличения числа граждан, гордящихся "украинским происхождением, гражданством, а также тех, кто готов к исполнению обязанности по защите независимости и территориальной целостности Украины".

Впрочем, как все эти заявленные цели будут воплощаться в жизнь, не сообщается. В целом же в Украине в последние три года о патриотическом воспитании говорят на всех уровнях — от учителей до президента. В минувшем году по указу главы государства в стране даже стартовала пятилетка национально-патриотического воспитания молодежи. Как на сегодняшний день учат детей правильно любить страну — в обзоре РИА Новости Украина.

Уроки и спецкурсы патриотизма

Патриотизм детям нынче прививают со школы. И если в одних учебных заведениях дальше конкурса по знанию украинского языка дело не заходит, то в других даже есть определенные спецкурсы, где с детьми занимаются бывшие или действующие военные. Например, в харьковской школе Бойко директор учебного заведения Александр Макагон ранее сообщил, что для детей закупили "оружие для страйкбола, которые по весу такие же, как автоматы Калашникова".

В харьковском горсовете также заявляют, что во многих местных школах создают стенды и экспозиции, посвященные выпускникам, которые стали бойцами АТО. Однако инициатива с атошниками далеко не везде находит поддержку. В Северодонецке Луганской области предложение установить мемориальную табличку в честь полковника Нацгвардии Александра Радиевского в школьном уголке памяти натолкнулось на шквал критики родителей. Вместе с тем уроки патриотизма в учебном заведении проводят с детьми бойцы "Донбасса". Такая же практика с привлечением атошников есть и в других регионах, например в Днепре, где уроки патриотизма проводили бойцы полка "Днепр-1".

Самая же обычная практика патриотического воспитания в школах — на уроках ИЗО, где дети рисуют для военных патриотические открытки. В Киеве такие детские рисунки даже продавали на аукционе.

Напомним, что три года назад Арсений Яценюк, в бытность свою премьер-министром, предложил проводить уроки патриотизма с самых пеленок — в детских садах. В прошлом же году в дошкольных учреждениях Сум детям раздали анкеты, в которых родителей попросили оценить свой уровень компетентности в вопросах патриотического воспитания, пояснить, что означает выражение "быть патриотом" и отметить, где ребенок получает "основы патриотизма" — в детских садах или в кругу семьи.

Военно-патриотические лагеря

Наряду с разнообразными скаутскими и казацкими детско-юношескими общественными формированиями в последние годы широкое распространение получили военно-патриотические лагеря для детей и молодежи.

Например, в 2015 году под Киевом начал действовать военно-патриотический лагерь "Азовец", рассчитанный на детей бойцов полка "Азов" и столицы в целом. В лагере бойцы и инструкторы полка обучают детей обращаться с оружием, собирать и разбирать автомат и т.д.

Воспитанием детей занимаются инструкторы и бойцы полка, которые по состоянию здоровья были демобилизованы. Для всестороннего развития личности проводятся еще и лекции по истории, философии и идеологии украинского национализма, который, как указано на сайте "Азова", ведет "почетный член Азовского движения". В лагерь принимают детей от 9 до 17 лет.

В минувшем году в Херсонской области появился военно-патриотический лагерь "Херсонская Спарта", одним из организаторов и основателей которого является участник АТО.

khersonline.net Тренировка в лагере с военно-патриотическим уклоном "Херсонская Спарта"

А в Одессе на территории бывшего факультета тыла института сухопутных войск был создан военно-патриотический лагерь "Укроп". Помимо военной подготовки, в лагере предлагают изучать также историю Украины.

Похожие военно-патриотические лагеря с разного вида военной программой для детей и подростков действуют на платной основе в Черниговской, Киевской, Волынской областях, в Карпатах и других регионах, в частности и в Донбассе, где в 2015 году в Кременском районе Луганской области открылся детский военно-патриотический лагерь "Единая Украина".

ostro.org Детский военно-патриотический лагерь "Единая Украина" в Луганской области

По материалам из открытых источников интернет