"Пусть Москва лежит в руинах": NBC показал детский лагерь "Азова" под Киевом

NBC News/Youtube

Владимир Матвеев, обозреватель

Вопросы противодействия ксенофобии, разжиганию межнациональной ненависти находятся в фокусе внимания международных организаций, но в Украине ненависть к русским пропагандируется инструкторами детских лагерей под эгидой легальных военных структур.

Американский телеканал NBC Left Field опубликовал ролик, который сделан в детском лагере под Киевом, управляемым военным батальоном. Отмечается, что этот лагерь принадлежит батальону "Азов" и занятия включают в себя как военную подготовку подростков и детей, так и идеологическую.

Инструкторы лагеря пропагандируют ненависть к России и русским, как нации, и "закладывают идеологический фундамент для будущих поколений".

Сюжет фильма построен в форме диалога редактора NBC с автором фильма журналистом Спайком Джонсоном. Разговор происходит на фоне кадров, отснятых в лагере под столицей Украины. Воспитанники занимаются военной подготовкой, спортивными тренировками, реконструкциями реальных боев, а также учатся ненавидеть "москалей".

"Какой у нас слоган? Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Смерть, смерть "москалям"! Смерть, смерть "москалям"!", — выкрикивают дети на видео.

В интервью телеканалу NBC некоторые воспитанники говорят, что мечтали попасть в данный лагерь. Однако, судя по их высказываниям, они не до конца осознают, что им рассказывают и чему обучают.

"Это было мое решение. Я с прошлого года хотел приехать в этот лагерь, и моя мечта сбылась", — говорит девятилетний воспитанник лагеря с позывным "Smolny".

"Когда ты ребёнок, у тебя нет представления о войне. Сегодня мы должны объяснять им, что это такое", — рассказывает инструктор полка "Азов" с позывным "капитан Gold".

По словам журналиста, они "борются со сторонниками России. Это не российская армия, это российские повстанцы, я полагаю. Или даже сторонники России украинского происхождения".

Как рассказал редактору NBC Джонсон, этот лагерь отличается от других своей экстремальностью. Утверждается, что половина детей на кадрах, "имеет непосредственное отношение к батальону "Азов".

Подчеркивается, что вскоре после ноября 2014 года "Азов" вошел в состав Национальной гвардии Украины и теперь является легальной структурой.

"Капитан Gold" сказал: "Я не придерживаюсь левых взглядов, я — не коммунист, не нацист и не фашист. Я — украинский националист".

На вопрос, что дети и инструкторы имеют в виду, называя себя националистами, журналист ответил, что это — во-первых, "не быть русскими"; во-вторых, "сохранять любую украинскую идентичность". Таким образом, "они находятся между Россией и ее идеологией, но они также не хотят присоединяться к Западной Европе, в которой проходят либеральные реформы", заключает Джонсон.

NBC News/Youtube Детский лагерь "Азова" под Киевом

Молодой человек выкрикивает: "Вернем Крым, затем Кубань, и мы прогоним московскую (непристойное слово — Ред).

"Таким образом, хотим прививать эти идеи нашим детям, мы хотим, чтобы они любили Украину, не предавали ее. Сегодняшнее поколение должно заложить фундамент для будущего поколения", — говорит инструктор батальона "капитан Gold".

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Журналист рассказал, что среди населения страны идеи лагерей батальона "Азов" не столь популярны, и все зависит от того, с кем ты разговариваешь. Наряду с этим, члены и участники организации не любят иммигрантов и иностранцев.

Дети скандируют: "Бей москаля, бей москаля, складывайте трупы!"

"К сожалению, мы находимся в состоянии необъявленной войны, - говорит медработник "Азова" с позывным "Maмa". — Мы не учим своих детей отнимать жизни. Мы учим их культуре общения с оружием".

Размышляя в заключение о том, могут ли подобные детские лагеря "победить страхи" украинцев относительно языка и территории, или найти решение, Джонсон выражает уверенность, что подобные лагеря умножают страхи и сомневается в их надобности.

Справка:

"Азов" — добровольческий полк (до 17 сентября 2014 г. — батальон) патрульной службы полиции особого назначения в составе Национальной Гвардии Украины (ранее МВД Украины), члены которого отличаются радикальными националистическими взглядами.

Палата представителей конгресса США не разрешила Киеву поддерживать националистический полк "Азов" за счет средств, которые Вашингтон выделяет по военной линии. Запрет на финансирование "Азова" прописан в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2017 году должна получить $150 млн на нужды обороны.

"Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", - говорится в документе конгресса.