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    Трамп пригрозил NFL зрительским бойкотом за недостаточный патриотизм

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    Дональд Трамп раскритиковал игроков NFL, которые устраивали акцию во время исполнения гимна США, становясь на колени — по их мысли, это должно было напомнить об эпохе рабства в США.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter критику Национальной футбольной лиги (американский футбол) за акции протеста в ходе исполнения американского гимна на соревнованиях. По заявлению Трампа, зрительский бойкот может заставить NFL изменить свое поведение.

    "Если фанаты NFL откажутся ходить на игры, пока игроки не прекратят неуважение к нашему флагу и стране, вы увидите быстрые изменения. Увольнять или отстранять!" — написал Трамп.

    "Посещаемость и рейтинги NFL сильно упали. Да, игры скучные, но многие не ходят на них потому, что любят нашу страну. Лига должна поддержать США", — добавил Трамп.

    Трамп еще в пятницу на митинге раскритиковал игроков NFL, которые устраивали акцию во время исполнения гимна США, становясь на колени — по их мысли, это должно было напомнить об эпохе рабства в США и о том, что неравенство между белыми и афроамериканцами до сих пор не преодолено. В субботу Трамп дважды возвращался к этой мысли в Twitter, заявив, что не хочет видеть игроков, устраивающих подобные акции, в Белом доме.

    Руководитель NFL Роджер Гуделл выпустил заявление, в котором осудил Трампа за заявления, которые, по его словам, "вызывают разделение". Кроме того, баскетбольный клуб "Голден Стейт Уорриорз" заявил, что не поедет в Белый дом на традиционную встречу чемпионов NBA с президентом.

    В спор включились знаменитые баскетболисты Леброн Джеймс из "Кливленд Кавальерс" и Коби Брайант, в прошлом выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс". Джеймс обругал Трампа в Twitter и заявил, что в президентство Трампа поездка в Белый дом не является особой честью. Брайант написал, что Трамп "вдохновляет разногласие и ненависть".

    На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением, в котором грозил "укротить Трампа огнем".

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