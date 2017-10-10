Волошин: политики разрываются между здравым смыслом и ура-патриотами

РИА Новости Украина

Самое смешное в водевиле отечественного патриотического лагеря — это взаимные обвинения в работе на Кремль и дружбе с бывшими "регионалами", считает политолог-международник Олег Волошин.

Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

"Необходимость в итоге выйти на договорённости с Кремлём понимают практически все, кто в этой стране рассчитывает реально править, а договорённости с "бывшими регионалами" до сих пор регулярно спасали почти всех их оппонентов в различных критических ситуациях. Но здесь как в театре: есть обязательная атрибутика заигрывания с возбужденной и поверхностной патриотической общественностью, которая "хавает" все эти "мы все делаем во вред России, даже когда с ней договариваемся и покупаем у неё уголь", – отметил эксперт.

Смешно, как каждый из псевдо-Цезарей теперь кричит другому "И ты, Брут?!", добавил Волошин.

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"Как говорил мне гениальный Пол Манафорт году эдак в 2011 в разгар самоубийственного для Януковича процесса над Тимошенко: "При всех своих глупостях эти пока ещё власть только потому, что их оппоненты делают еще больше глупостей", – написал политолог.