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    Аналитика и комментарии

    Волошин: политики разрываются между здравым смыслом и ура-патриотами

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    Политикум: ты мне кум или не кум? (18)

    (обновлено: )22340
    Политики и желающие власти в стране реально понимают, что в любом случае придется договариваться с Москвой, но все равно продолжают отыгрывать "обязательную программу" о вражде с РФ, отмечает Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Самое смешное в водевиле отечественного патриотического лагеря — это взаимные обвинения в работе на Кремль и дружбе с бывшими "регионалами", считает политолог-международник Олег Волошин.

    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин/Facebook
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    Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

    "Необходимость в итоге выйти на договорённости с Кремлём понимают практически все, кто в этой стране рассчитывает реально править, а договорённости с "бывшими регионалами" до сих пор регулярно спасали почти всех их оппонентов в различных критических ситуациях. Но здесь как в театре: есть обязательная атрибутика заигрывания с возбужденной и поверхностной патриотической общественностью, которая "хавает" все эти "мы все делаем во вред России, даже когда с ней договариваемся и покупаем у неё уголь", – отметил эксперт.

    Смешно, как каждый из псевдо-Цезарей теперь кричит другому "И ты, Брут?!", добавил Волошин.

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    "Как говорил мне гениальный Пол Манафорт году эдак в 2011 в разгар самоубийственного для Януковича процесса над Тимошенко: "При всех своих глупостях эти пока ещё власть только потому, что их оппоненты делают еще больше глупостей", – написал политолог.

    Олег Волошин/Facebook, 6 октября 2017

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