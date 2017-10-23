Соцсети: как пройти на самый честный в мире михомайдан?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Протесты под Верховной Радой не прекращаются. Только в минувшие выходные у стен парламента отгремели народные Вече и отшумели очередные потасовки, а сами протесты разделились. И вот вам новые напасти: а, Майдан-то, говорят, ненастоящий! Глава МВД Арсен Аваков обвинил бывшего нардепа Владимира Олейника в финансировании палаточного городка у парламента, а нынешних депутатов — в получении этих денег.

Все майданные новости минувших дней в соцсетях сейчас — тема номер один: "На вече под Радой грузин без гражданства и украинской визы призывает разогнать барыжную Нацгвардию и СБУ"; "Разделение Майдана Саакашвили на две части, одну из которых возглавили Семенченко-Соболев, попахивает "руками Банковой". "Олийник — беглый депутат ПР и соратник Януковича сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет…", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook