В Китае за это расстреливают: соцсети о коррупционном скандале в Минобороны

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина успешно прорывается в лидеры коррупционных скандалов. Накануне отличились в Минобороны: за финансовые махинации был задержан замминистра обороны, генерал-лейтенант Игорь Павловский. Его подозревают в хищении 149 миллионов гривен при закупках топлива для нужд армии. Также задержан директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимир Гулевич. Всего по делу о растрате задержаны четыре человека.

Эксперты уже заявили о причастности к аферам фирмы нардепа, входящего в ближний круг президента — Александра Грановского. А вот в СМИ поговаривают, что подозреваемые в причастности к хищению должностные лица общества с ограниченной ответственностью "Трейд Коммодити" (Каменское), которое победило в тендере, успешно сбежали.

В украинском сегменте соцсетей коррупционный скандал в Минобороны вызвал настоящий ажиотаж: "Задержание двух чиновников Минобороны по подозрению в краже 150 миллионов гривен — это приговор. Системе, в которой население платит 1.5% "военного сбора". Президенту, который называет себя Главнокомандующим"; "Кстати, ведь закупки топлива для армии по завышенным ценам — это только вершина айсберга. С 2014-го на армии украли миллиарды. Война сделала нашу власть миллиардерами…". "Президент должен сделать выбор между друзьями и страной. Задержание руководителей миноброны — это вызов лично Петру Порошенко", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook