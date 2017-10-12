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    Политика

    Скандал в Минобороны. Полторак заявил, что готов подать в отставку

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    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, если вина его заместителя будет доказана, он готов подать в отставку.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов подать в отставку в любое время, если вина его заместителя будет доказана.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    Скандал в Минобороны: могущественные коррупционеры

    "Я готов к этому в любое время", – сказал министр.

    В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях. Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

    Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.

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