Скандал в Минобороны. Полторак заявил, что готов подать в отставку

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов подать в отставку в любое время, если вина его заместителя будет доказана.

"Я готов к этому в любое время", – сказал министр.

В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях. Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.

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