Фигурант скандала в Минобороны выиграл тендеров почти на 5 млрд грн

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Компания "Трейд Коммодити", фигурирующая в коррупционной схеме закупки топлива для Министерства обороны Украины, начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 млрд гривен. Об этом свидетельствуют договоры на получение тендера, подписанные ООО "Трейд Коммодити", опубликованные на платформе госзакупок "Prozorro", сообщает "Украинская правда". Украинское фото Скандал в Минобороны: могущественные коррупционеры

Как отмечается, начиная с марта и до конца 2016 года компания подписала договоров на 1,3 млрд гривен, а за 2017 год эта сумма составила 3,5 млрд грн.

Помимо тендеров у Минобороны "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзализныци", "Энергоатома", "Центрэнерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.

С Министерством обороны, начиная с марта 2016 года, компания подписала договоров про поставку топлива на 301 млн грн. Кроме того, еще 9 млн грн "Трейд Коммодити" должно было получить отдельно от воинской части №9935, расположенной в г. Подольск Одесской области.

В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.

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