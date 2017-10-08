Есть долги - ждите незваных гостей. Работают частные коллекторы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Есть долг — тогда мы идем к вам!

В Украине заработали частные исполнители. Сообщается, что 100 человек уже сдали экзамены, из них 80 приступили к работе.

Как говорят сами исполнители, дел у них хватает. Правда, пока они берутся лишь за банковские кредиты, денежные разборки после ДТП и со страховыми компаниями. Но правозащитники опасаются, что дойдут и до коммунальных должников. Тем более, что долгов немало, а на носу новый отопительный сезон.

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Однако госчиновники уверяют, что бояться нечего. Пока сфера деятельности частных исполнителей ограничена. Например, решения, по которым должником выступают государство, госорганы, органы местного самоуправления, а также государственные и коммунальные предприятия, — не в их компетенции. Не имеют они права на выселение физических лиц, а также на отнятие у родителей детей. Их "конек" — решения в отношении юрлиц — предприятий и фирм разных форм собственности.

При этом "частники" защищаются законом так же крепко, как и представители правоохранительных органов. Скажем, за оказываемое им сопротивление грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов, арест до полугода или даже лишение свободы до двух лет. А нарушившего закон частного исполнителя может лишить права заниматься этой деятельностью его профессиональная организация — Совет частных исполнителей.

По словам министра юстиции Павла Петренко, зарплата частного исполнителя будет составлять 10% от суммы долга. Поэтому предполагается, что будучи кровно заинтересованными в успешном завершении взятого дела, исполнители будут и трудиться с большим рвением, чем их государственные коллеги.

Дойдут и до коммунальных должников?

В то же время эксперты не исключают, что под контроль частных исполнителей перейдет и сфера взыскания коммунальных долгов. Это лишь вопрос времени.

"Никогда не поздно внести изменения в уже принятый закон и расширить полномочия частных исполнителей. Опять же, кто знает, с какими решениями и каких судов они будут врываться в квартиры и офисы. Да и были ли эти суды вообще. Бизнес окажется весьма уязвим перед "частниками", — заявлял старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Правозащитник Вадим Хабибуллин считает, что крупным частным компаниям, которые занимаются оказанием коммунальных услуг, выгодно содержать своих частных исполнителей. По его мнению, именно они будут приходить домой к должникам и описывать имущество.

"Крупным частным компаниям, которые занимаются оказанием коммунальных услуг, таким как облэнерго, водоканалы, большие частные ЖЭКи, выгодно теперь содержать своих частных исполнителей. Точно так же как банкам. Они будут покупать офисы для них, и те будут заниматься исключительно долгами этих организаций. Именно они будут приходить к вам домой, описывать имущество. Примерно через полгода начнется вал таких дел. Ведь в судах пылятся сотни, если не тысячи исполнительных листов по коммунальным должникам и должникам банков", — пишет Хабибуллин у себя в Facebook.

Однако сами частные исполнители говорят, что в основном берутся за крупные дела.

"Понимаете, мне легче взять дело на полмиллиона, и получить 10% вознаграждения, чем вести десяток мелких дел", — цитируют "Вести" одного из исполнителей.

Вознаграждение частному исполнителю ложится на плечи того, с кого взыскивают долг.

"Условно, если речь о 5 тыс. грн, то он обязан будет их уплатить и еще плюс 500 грн — частному исполнителю. Кроме того, законом предусмотрены дополнительные награды, например, за сложность. Эти деньги уже платит истец, который хочет, чтобы ему вернули долг", — заявлял частный исполнитель Андрей Чижик.

По материалам из открытых источников интернет