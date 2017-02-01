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    Аналитика и комментарии

    Украина погружается в новый тренд: экономия на еде из-за коммуналки

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    Украинский рынок достиг дна, констатируют эксперты. При этом прогнозируют дальнейший рост цен на фоне повышения налогов и тарифов. Тем временем, для оплаты коммуналки украинцы все больше сокращают расходы на еду.
    Йогурты
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Неутешительные прогнозы

    За последние два года украинский потребительский рынок достиг дна, а продажи товаров массового спроса упали до уровня 2004 года.  При этом в январе темпы роста стоимости продуктов стали существенно выше ожидаемых. По словам экспертов, например, лишь за 20 дней 2017 года молочка поднялась в цене на 3%, что в годовом выражении составляет почти 50%. 

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    Как отмечает региональный президент Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук, для оплаты подорожавшей коммуналки украинцы экономят на покупках товаров повседневного спроса. Прежде всего, стали резать расходы на продукты, которые составляют 60-70% всего бюджета среднестатистической семьи. "В идеале по некоторым видам товаров возможен рост продаж в гривне на 5-7%. С такими темпами потребление достигнет уровня 2013 года через 10 лет. Но даже столь небольшой рост возможен лишь со второго полугодия, когда плата за коммуналку не будет такой большой, как сейчас", — цитирует его UBR.ua

    В то же время прогнозы экспертов весьма неутешительные: если государство не будет снижать налоги, а выплаты за электроэнергию, газ и прочее будут повышаться, то результат будет соответствующий — цены будут еще расти. Кроме того, многое будет зависеть от курса доллара. Ведь в цене всех продуктов заложена стоимость топлива, удобрений, запчастей к оборудованию, а все это — преимущественно импортное. 

    При этом многие компании-импортеры закрылись после скачка доллара. Конкуренция среди поставщиков уменьшилась, а как следствие — начали делать большую наценку на товары.

    Цены не радуют

    Больше всего дорожают сливочное масло, говядина и молочные продукты, заставляя украинцев переходить на каши и овощи. 

    Так, на 10-15% и более выросли цены прежде всего на молокопродукты: твердые сыры, творог, молоко. 

    Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко
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    Какие продукты дорожают в Украине уже сейчас?

    За два месяца самый большой рост цен на молокопродукты, прежде всего твердые сыры, до 40% стоимости. Стала больше стоить в супермаркетах и другая молочка: на 1,5-2,5 гривны подорожал литр молока или кефира (+5-6%), на 6-7 грн — кило сметаны (+18—20%), на 11-12 грн — кило творога (+13—15%). Сливочное масло выросло в цене меньше, в среднем на 10 грн/кг (+7%), сообщает Сегодня.

    В Ассоциации производителей молока называют несколько причин подорожания молочки — повышение закупочных цен на молоко в среднем на 21 коп./л по сравнению с декабрем (до 8,5—8,83 грн/л). 

    По прогнозам аналитиков "Инфагро", в феврале цены на сливочное масло в Украине могут побить очередной рекорд. 

    Сильно подорожали и импортные фрукты, поскольку сезон закончился, а поставок стало меньше, сообщил Сегодня топ-менеджер сети супермаркетов Владимир Молчанов. 

    Что касается мяса, то немного подешевела в январе только свинина. По словам экспертов, свинина и курица падают в цене из-за АЧС и птичьего гриппа. Новые вспышки фиксируются чуть ли не каждую неделю.

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    Поэтому внешние рынки для украинского мяса закрываются и предложение на внутреннем рынке увеличивается. "Но рынок свинины в Украине все равно немного дефицитный. Поэтому цена будет стоять на месте", — рассказал UBR.ua глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. 

    По прогнозам Дорошенко, также уже в феврале овощи будут дорожать, прибавляя в цене примерно по 5% ежемесячно аж до весны, когда на рынке появятся ранние капуста, морковь, свекла. 

    Что касается сельхозпродукции, как отмечает директор аграрных консультационных программ Лина Доценко, затраты выросли практически у всех производителей, поэтому стоит ожидать роста цен в последующие месяцы.  

    Почти на 14% подорожало в Украине производство сельхозпродукции за год, сообщает и Госслужба статистики. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции возросли более чем на 10,5%, а животноводческой – почти на 21%. 

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    "Конечно же, затраты выросли практически у всех производителей сельхозпродукции. Связано это, прежде всего, с тем, что выросли затраты на газ, на топливо, на электричество, поскольку государство пересчитало тарифы и, естественно, это не могло не сказаться абсолютно на всех производствах. К тому же, у нас произошло дополнительное падение гривны…Конечно же, это тоже повлияло на увеличение затрат в гривневом эквиваленте. Почему? Мы знаем, что скоро начинается посевная. Сейчас уже начинается подготовка, начинаются уже закупки и, конечно же, очень большие затраты в долларах, в евро, естественно, когда это пересчитывается на гривны, сума получается намного выше", - отметила Доценко. 

    По ее прогнозам, стоимость продуктов будет расти, но постепенно. При повышении затрат на производство будут постепенно корректироваться цены и на продукцию. 

    "Обычно коррелируют вполовину. Если затраты возросли на 20%, то продукция может на 8%, на 10% стоимость продукции возрасти. Но это произойдет не сразу. И сейчас наблюдаем сезонные колебания потихонечку, сейчас зима, овощи дороже становятся, это нормально. Но, в принципе, конечно, при повышении затрат на производство будут постепенно корректироваться цены на продукцию. Но увидим мы это, скорее, через месяц, через два, то есть это будет происходить постепенно", — прогнозирует она.

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    "Давайте смотреть, у кого очень большие затраты. Например, если есть теплицы, которые производят томаты, огурцы, красный перец, для теплиц очень важно затраты электроэнергии, возможно, кто-то газ использует, то есть какие-то серьезные затраты тепловых ресурсов. Соответственно, могут повыситься в цене овощи, то есть все, что связано у нас с производством, где необходимо больше электричества, которое подорожало сейчас. Также, например, при работе элеваторов, хранилищ. Поэтому, конечно, большинство видов продукции будет дорожать", - добавила эксперт. 

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