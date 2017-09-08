Информационное хуторянство. Почему в Киеве "не заметили" саммит БРИКС

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Странным образом украинские СМИ и официальные лица почти не обратили внимания на состоявшийся в Китае саммит руководителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, ЮАР).

Девятый саммит лидеров стран БРИКС завершился во вторник в южнокитайском городе Сямэнь, где главы пяти государств группы заявили о намерении расширять сотрудничество. Отметим, входящие в БРИКС страны объединяют 42% населения Земли.

В том, что украинские СМИ не уделили должного внимания столь важной встрече, нет ничего удивительного, считает политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Вы посмотрите, какие новости нам преподносят каждый день наши медиа: кто-то кого-то убил, кто-то что-то украл, такой-то-политик нелестно высказался о таком-то депутате в соцсети… Практически всё. Нас загоняют в информационный хутор. И почти не заметили (украинские СМИ — Ред.) такое эпохальное событие, как 9-1й саммит БРИКС… А ведь он проходил в формате "плюс": к участию были приглашены лидеры еще пяти стран (Мексики, Таиланда, Гвинеи, Египта, Таджикистана — Ред.)", — сказал Воля, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, нельзя не обращать внимание на встречи, где принимают решения, во многом определяющие будущее.

Однако в Киеве делают вид, что не считают саммит БРИКС чем-то важным… или действительно не считают? Это вопрос не только к СМИ, но и к политикам.

"Украинский правящий класс и не задумывается о каком-либо взаимодействии со странами БРИКС", — отметил политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко.

А зря Киев проявляет такую близорукость. По словам политолога, "сейчас активно развивается новый Банк развития БРИКС, который в перспективе, судя по всему, будет заниматься послевоенным восстановлением Сирийской Арабской Республики".

"Есть инициатива грантов Шанхайской организации сотрудничества, грантов ШОС — куда некогда, кстати, так стремился наш официальный Киев, о чём он, к сожалению, забыл на фоне евроустремлений правящего класса…" — отметил эксперт.

Видишенко также напомнил, что есть и "Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, куда уже присоединились все ведущие государства Европейского союза, где КНР, РФ и Индия имеют крупнейшие доли и куда наша родная соседняя Беларусь уже подала заявку на членство".

Но Киев остается в стороне. И даже китайский опыт успешного экономического развития, похоже, никого на Украине не интересует.

"У нас никто не задумывается о некоем подобии китайской стратегии по развитию "Сделано в Китае-2025", ориентированной на модернизацию производственного сектора Поднебесной… Текущий курс в плане развития, в контексте "плана Маршалла" для Украины — это абсурд. Потому что нечего и говорить о производственном секторе, если Украина разорвала отношения с жизненно необходимыми для неё партнёрами в пределах Евразийского экономического союза", — сказал Видишенко.

Он напомнил, что и "ВВП (Украины — ред.) за 26 лет, по отношению к 1991 году, так до сих пор ещё и не восстановлен, при том, что у других государств СНГ — всё-таки, ВВП незначительно вырос.

Тут речь идет об отсутствии традиций национальной элиты, потому что наши нувориши-компрадоры не в состоянии обеспечить эволюционное органическое развитие украинской экономики и украинской государственности. И страна, находящаяся в саморазрушительной революционной парадигме — она не в состоянии обеспечить себе экономический рост, это необходимо понять", — констатировал эксперт, добавив, что "страна находится в состоянии разрухи, и эта разруха — в головах".

По словам Видишенко, "народу Украины нужно стабильное эволюционное развитие без войн и революции, нужна жизнь вне всепоглощающей саморазрушительной революционной гидры, пожирающей украинское государство… после известных событий".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Саммит лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

"Я глубоко убеждён в том, что только тогда появится шанс говорить о росте нашей экономики", — сказал эксперт в завершение.

Напомним, лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР по итогам расширенного заседания приняли совместную декларацию. Как сообщает издание Жэньминь Жибао, круг тем "Сямэньской декларации" шире, нежели на прошлых саммитах БРИКС.

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Говорится, в частности, об углубление практического сотрудничества, стимулировании развития стран БРИКС; усилении коммуникаций и координации действий, совершенствовании экономического управления, создании более справедливого и рационального международного экономического процесса; продвижении справедливости… Уделено также внимание ядерной проблеме на Корейском полуострове и другим глобальным вопросам.

Как сказано в декларации, участники БРИКС "…полны решимости строить более эффективную систему глобального управления, которая будет отражать современную экономическую карту мира, усиливать право голоса и представительность стран с развивающимися рынками и развивающихся государств".