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    В мире

    В Китае открылся саммит лидеров стран БРИКС

    (обновлено: )17341
    Лидеры пяти стран прибыли в Сямэньский международный конференц-центр около 10.00 по местному времени (5.00 по Киеву), где их встретил председатель КНР Си Цзиньпин.
    Встреча лидеров БРИКС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен – РИА Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь прошло открытие саммита стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика).

    Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров стран БРИКС в отеле Taj Exotica индийского штата Гоа. Слева - президент Бразилии Мишел Темер. Справа налево - президент ЮАР Джейкоб Зума, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит БРИКС в Гоа

    Лидеры пяти стран прибыли в Сямэньский международный конференц-центр около 10.00 по местному времени (5.00 по Киеву), где их встретил председатель КНР Си Цзиньпин. После этого главы пяти стран-участниц объединения, взявшись за руки, сделали традиционное групповое фото на фоне государственных флагов.

    После этого главы пяти государств направились на заседание в узком составе, в ходе которого они обсудят ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также национальную безопасность и развитие.

    Китай, председательствующий в БРИКС в этом году, обозначил целями саммита усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижение всеобщего развития и улучшение системы глобального управления.

    В понедельник также пройдет заседание в расширенном составе в формате "1+20", участники выскажутся по практическому взаимодействию в целях общего развития, гуманитарным и культурным обменам, а также по вопросам развития механизмов сотрудничества БРИКС.

    По итогам заседаний планируется принятие совместной Сямэньской декларации. Саммит продлится 4-5 сентября.

    Напомним, в прошлом году саммит БРИКС проходил в Гоа.

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