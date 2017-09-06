Дружба, открытость и сотрудничество. Итоги саммита БРИКС

Анна Раткогло, для РИА Новости Украина – Сямэнь (Китай)

Девятый саммит лидеров стран БРИКС завершился во вторник в южнокитайском городе Сямэнь, где главы пяти государств группы, вступающей во второе "золотое десятилетие", высказали желание расширять сотрудничество, преодолевать разногласия, искать новые пути взаимодействия и координации по важнейшим региональным и международным вопросам.

Официальная программа саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходила 4-5 сентября, и лидеры имели возможность принять участие не только в заседаниях и полноформатных дискуссиях, но также обсудить двустороннюю повестку в ходе отдельных встреч на "полях" саммита.

Председательствующий в 2017 году в БРИКС Китай выступил с инициативой расширения так называемого формата "outreach", пригласив на саммит глав Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда. Шаг был предпринят для того, чтобы привлечь к сотрудничеству как можно больше растущих экономик из разных концов мира, цели и интересы развития которых во многом совпадают.

Заседания лидеров проходили в закрытом режиме, поэтому оценить тон и активность тех или иных дискуссий было довольно сложно. Однако, судя по тексту принятой совместной декларации и заявлениям для прессы, можно сделать вывод, что саммит прошел успешно, и лидеры встретили понимание друг друга как по проблемам и задачам, имеющимся внутри объединения, так и по острым вопросам международной повестки.

Представители всех стран подтвердили уверенное стремление наращивать сотрудничество прежде всего в таких сферах как промышленность, инновации и электронная коммерция, торговля и инвестиции, обмены между людьми.

Читайте также: Вот "обрадовали". Украина в тройке теневых экономик мира

Они выступили против набирающей обороты тенденции торгового протекционизма, политики односторонних санкций и действий вне предусмотренных международным законодательством рамок.

Саммит с китайской спецификой

Хозяином саммита 2017 года был Китай, хорошо известный своим особым подходом к организации крупных мероприятий международного значения.

В течение года на площадках в различных городах страны прошли многочисленные заседания, встречи, фестивали, выставки, переговоры по линии БРИКС, на которых обсуждались практически все возможные сферы сотрудничества — от экономики до медицины и от безопасности до культуры. Итогом годовой работы различных ведомств пяти стран стала совместная декларация из 68 пунктов, подписанная главами государств в понедельник.

Для проведения саммита власти выбрали Сямэнь в провинции Фуцзянь как пример успешного и динамично развивающегося города, который поистине считается воротами КНР в мир. Лидер Китая Си Цзиньпин выразил уверенность, что подобные успехи обязательно будут и в других развивающихся странах.

На торжественном приеме в честь собравшихся лидеров Си Цзиньпин выразил искреннюю надежду на то, что саммит откроет дверь к дальнейшему сотрудничеству и развитию БРИКС, а также и всех развивающихся стран.

Для обеспечения должного уровня приема делегаций десяти стран были предприняты повышенные меры безопасности, город с населением в три с половиной миллиона превратился в остров с бесконечными КПП, белыми автобусами и палатками, рамками безопасности, плакатами с символикой БРИКС на каждом шагу, тысячами волонтеров в бело-синей форме.

Порой казалось, что предприняты излишние меры, так как на время саммита были закрыты практически все рестораны и бары в наиболее посещаемых местах города, перекрыты дороги, а вход в отели, где проживали представители прессы, и даже выход из них осуществлялись только после тщательного досмотра.

Выдвижение БРИКС вперед

Главным лейтмотивом всего саммита с подачи китайского лидера стало мнение о необходимости выдвижения группы БРИКС на более значимое место в структуре меняющегося миропорядка, справедливый и рациональный характер которого сможет обеспечить именно единство БРИКС в решении международных проблем.

"В настоящее время в мире происходят глубокие и комплексные изменения, такие условия повышают важность сотрудничества в рамках БРИКС… Наши пять стран должны играть более активную роль в системе глобального управления, без нашего участия многие мировые вызовы не могут быть эффективно разрешены", — заявил китайский лидер.

Он добавил, что страны БРИКС должны совместно презентовать общую позицию по решению проблем в сфере глобального развития и поддержания мира, и вместе с тем должны работать над формированием нового типа международных отношений, обеспечивать стабильные условия для развития всех стран.

По традиции в ходе крупных форумов и саммитов Китай заявляет о намерении профинансировать фонды соответствующих объединений, этот раз исключением не стал.

Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая выделить 4 миллиона долларов на развитие проектов и поддержание долгосрочного и стабильного функционирования Нового банка развития (НБР) БРИКС, еще 500 миллионов долларов в фонд по линии сотрудничества Юг-Юг для поддержки развивающихся стран.

Также Пекин намерен запустить программу по экономическому и техническому сотрудничеству БРИКС с первоначальным бюджетом в 500 миллионов юаней (около 76 миллионов долларов).

Мир и дружба

Ожидания журналистов, что недавний приграничный конфликт Китая и Индии в районе плато Доклам может омрачить обычную дружественную атмосферу, присущую саммитам БРИКС, не оправдался. Лидеры двух стран при встречах охотно жали друг другу руки, улыбались, вели беседы.

Во вторник на полях саммита Си Цзиньпин и Нарендра Моди провели встречу, в ходе которой договорились защищать мир и стабильность в регионе.

Си Цзиньпин во время встречи сказал, что сторонам необходимо на основе взаимного уважения находить общее, несмотря на существующие различия, и совместно защищать мир и стабильность в пограничном районе, и Моди в этом с ним согласился.

Первый замглавы МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил журналистам, что встреча длилась больше часа и ее первая часть была посвящена вопросам БРИКС. Он добавил, что беседа была конструктивной в отношении того, в каком направлении отношения должны и будут развиваться. Особо было отмечено, что КНР и Индия должны поддерживать тесные контакты и сотрудничать в сфере обороны и безопасности.

Не только лидеры Китая и Индии высказались за необходимость сотрудничества в сфере обеспечения мира. Эта тема была одной из наиболее осуждаемых на саммите, подводя итоги которого, Си Цзиньпин заявил о намерении БРИКС углублять сотрудничество в сфере политики и безопасности, а также вносить больший вклад в поддержание мира и стабильности на планете.

"Мы, лидеры БРИКС, считаем, что в наших общих интересах углубить сотрудничество в сфере политики и безопасности, а также повысить уровень стратегического доверия, это то, чего от нас ожидает мировое сообщество", - заявил лидер Китая.

Читайте также: Блинов: нет мира в Украине — нет экономики и футбола

По его словам, в рамках объединения наблюдается "стабильный прогресс в координации позиций по вопросам борьбы с терроризмом, миротворческих миссий, кибербезопасности и Ближнему Востоку".

После Китая председательство переходит к ЮАР, в связи с чем остальные четыре страны выразили готовность оказать всяческую поддержку ЮАР в проведении Десятого саммита БРИКС в 2018 году.