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    Аналитика и комментарии

    Бортник: в политическом зеркале Украины видны кривляния уродцев

    (обновлено: )20320
    Нынешние политические партии в стране все больше зависят не от общества, а от того, как их будут освещать крупные медиа, большинство из которых обслуживает интересы крупнейших финансовых групп, уверен политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Согласно данным недавного соцопроса среди украинцев, каждый третий считает политическую ситуацию в стране критической, около половины населения поддерживают перевыборы в парламент, а Юлия Тимошенко – самый популярный политик в стране.

     

    Так, цифры показывают: 60% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, 30% – оценивают  как "критическую".

    Только 6% опрошенных назвали ситуацию спокойной, а "благополучной" – менее 1%.

    Верховная Рада Украины
    УНИАН
    Эксперт о доверии украинцев политикам и партиям

    48% респондентов поддерживают идею проведения досрочных выборов в Верховную Раду, 35,4% против, 16,7% затруднились ответить.

    Что касается политических рейтингов, здесь лидером стала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко: если бы выборы в парламент состоялись в следующее воскресенье, ее поддержали бы около 7,7% населения или 11,2% из всех, кто собирается принять участие в выборах. Второе место занял

    "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 6,9% респондентов среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов. Третье место разделили "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 5,9% и 8,3% соответственно и "Оппозиционный блок" – 5,7% и 8,4%.

    Ключевой вызов для государства

    Нынешние политические партии потеряли "отражательную" способность "зеркалить" общественные интересы – говорят о чем угодно, только бы ничего не делать, отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Партии потеряли связь с десятками миллионов украинцев, добавляет он.

    "В итоге эти партии все больше зависят не от общества, а от того, как их будут освещать крупные медиа, большинство из которых обслуживает интересы крупнейших финансовых групп", – заявил эксперт.
    По последним данным, продолжил Бортник, не собираются идти голосовать более половины украинцев, а самая популярная из партий имеет поддержку меньше аж! 8% избирателей… По мнению политолога, это "ключевой вызов для государства и общества нынешней Украины. С этого и началось поражение УНР".
    "Политическое зеркало Украины разбито и в этих осколках видно только мелкие гримасы, искажение, уродцы и кривлянья, но не общество в целом",     – резюмировал эксперт.

    Пост Руслана Бортника в Facebook
    Пост Руслана Бортника в Facebook
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