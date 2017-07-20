НБУ доверил "ПриватБанку" хранение своей наличности

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предоставил ПриватБанку статус уполномоченного банка, в котором регулятор может хранить запасы наличных денег, сообщает пресс-служба НБУ.

"ПАО КБ "ПриватБанк" стал вторым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличных денег Национального банка по разрешениям последнего, а также будет обеспечивать банки региона наличными деньгами и будет принимать от них излишки. Об этом идет речь в решении правления Национального банка Украины № 460-рш от 19 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Напомним, аналогичный статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, получил "Ощадбанк".

Ранее в НБУ сообщали, что в случае ликвидации "ПриватБанка" в декабре 2016 года, когда финучреждение было национализировано, государственный бюджет мог бы потерять 90 млрд грн.

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